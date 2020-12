anche-su-facebook-nel-2020-abbiamo-parlato-quasi-solo-di-coronavirus

Probabilmente rispetto agli altri anni il 2020 non è stato un periodo ricco di momenti da ricordare con gioia, ma per alcuni potrebbe essere per lo meno terapeutico ripercorrerne i mesi per come si sono svolti online. A dare una mano in questo senso c’è Facebook, che anche per quest’anno ha riproposto come di consueto la sua iniziativa Year in Review: una panoramica degli argomenti, degli eventi e dei personaggi più discussi negli ultimi 12 mesi da parte della comunità di utenti in Italia. Vien da sé che – come avvenuto con le ricerche su Google – anche sul social più utilizzato del Paese il tema che più ha catturato l’attenzione degli iscritti è stato la pandemia di coronavirus.

Tra le espressioni che più hanno rimbalzato da una bacheca all’altra – ha fatto notare il social – c’è infatti Andrà tutto bene: più di 4 milioni di persone hanno voluto condividere l’espressione di speranza entrata nel frasario collettivo ai tempi del lockdown di inizio anno. Tra le altre espressioni divenute di utilizzo comune su Facebook si sono fatte notare anche Io resto a casa e Musica che Unisce, la maratona musicale organizzata per raccogliere fondi per la lotta al coronavirus a sostegno della Protezione Civile. Proprio l’utilizzo delle raccolte fondi sulla piattaforma è un’altra delle tendenze del 2020 evidenziate da Facebook: quella organizzata dalla Croce Rossa Italiana e quella a sostegno dell’Ospedale Sacco in particolare rappresentano esempi di come gli utenti si siano uniti per sostenere una causa comune, ed entrambi fanno riferimento alla crisi sanitaria scatenata da Covid-19 nel Paese.

Non tutti gli eventi più commentati del 2020 hanno però avuto a che fare con il coronavirus: tra i più gettonati figurano il concerto di Andrea Bocelli da Piazza del Duomo, l’esplosione che si è verificata al porto di Beirut, le proteste di Hong Kong, la diretta di “7 Deaths of Maria Callas” di Marina Abramovic e la morte di George Flyod con la conseguente conversazione intorno al movimento Black Lives Matter.

Covid-19 è rimasto protagonista di centinaia di migliaia di contenuti multimediali circolati su Facebook nel corso del 2020, tra i quali i più ricondivisi riguardano proprio i momenti più tragici e delicati della pandemia ancora in atto: quelli della prima ondata, quando prima tra tutti i Paesi occidentali l’Italia si trovava ad affrontare una minaccia senza precedenti. Tra le immagini più condivise ha spopolato la foto di Elena Pagliarini, l’infermiera dell’ospedale Maggiore di Cremona ritratta stremata su una scrivania nel mezzo di un turno. Il video finito sotto gli occhi del maggior numero di persone è invece quello dei mezzi dell’esercito italiano costretti a trasportare le bare delle vittime di Covid-19 a Bergamo.