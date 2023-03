ancona,-ragazzi-a-lezione-in-aeroporto:-dal-check-in-alla-finta-partenza,-s’impara-a-viaggiare

Ancona, 30 marzo 2023 – Un’ora di lezione all’aeroporto per imparare a viaggiare. Go World, Ancona International Airport ed Enac lanciano un’iniziativa gratuita per gli studenti delle Marche: l’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi e gli studenti marchigiani di età inferiore ai 18 anni al mondo della cultura del viaggio e delle sua importanza per la crescita, far conoscere le procedure di imbarco ed i diritti e doveri come passeggeri.

La lezione, della durata di un’ora circa, si svolgerà presso lo scalo sito a Falconara con referenti della società di gestione e del gruppo di tour operator.

“L’idea – ha spiegato Ludovico Scortichini, amministratore delegato di Go World e presidente del Comitato anconetano di Confindustria – nasce dalla convinzione che debba esistere un legame forte e costante tra scuola e lavoro e tra scuola e società civile. È una convinzione che ho come imprenditore e che condivido anche in Confindustria: la scuola deve valorizzare le attitudini dei giovani e accompagnare i loro talenti, aiutandoli a sviluppare competenze trasversali”.

Dal check-in alla finta partenza

Verrà simulata una partenza in aereo con check-in, emissione della carta di imbarco, invio bagagli, controlli di sicurezza e “finta” partenza al gate previsto.

Nelle fasi i dirigenti di Go World racconteranno l’importanza di saper viaggiare soprattutto in un’ottica green, sostenibile e rispettosa delle diverse culture. Il personale aeroportuale illustrerà come affrontare eventuali problemi che possono verificarsi prima o dopo la partenza, quali ad esempio cancellazione del volo, cambiamento di orari, sciopero, perdita bagaglio ed evidenzierà diritti e doveri dei viaggiatori.

Quando si tiene il corso

Appuntamento ogni mercoledì, dal 5 aprile al 31 maggio, in due fasce orarie (9-10 e 10-11). I gruppi di studenti dovranno essere costituiti da un minimo di 15 fino a 25, sempre accompagnati da almeno un docente. Per prenotare, mail a booking@goworld.it.

