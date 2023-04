ancona-rimontata-8-volte,-le-occasioni-perse

di Giuseppe Poli

La chiave del momento no dell’Ancona potrebbe nascondersi proprio dietro la partita vinta lo scorso 4 febbraio contro la Reggiana: lo ha ammesso Lorenzo Paolucci parlandone lunedì sera durante la trasmissione QuiPro di Vera Tv, condotta dal giornalista Mauro Anconetani. Paolucci ha spiegato che dopo quella partita la squadra s’è sentita invincibile, che ha pensato di poter battere chiunque. Così facendo ha perso quell’umiltà necessaria per superare gli ostacoli più difficili che s’è trovata ad affrontare, anche se l’ostacolo più grande, in fin dei conti, l’ha trovato in se stessa. Due mesi in cui l’Ancona ha raccolto sette punti in nove partite, una media da retrocessione. Dal quarto posto la squadra è scivolata al sesto, gettando al vento numerose occasioni in cui poteva, invece, consolidare il quarto posto. Ora restano tre partite, a cominciare da quella di domani ad Alessandria, abbastanza per tornare a giocare da Ancona e consolidare il sesto posto, o magari provare a fare di meglio, ma anche abbastanza per gettare una stagione alle ortiche. Le occasioni perse dall’Ancona, come ricorda il grafico proposto da Vera Tv, riporta le otto circostanze in cui l’Ancona si è fatta rimontare gettando occasioni al vento: il pari nella prima giornata contro il Siena, in cui al vantaggio di Di Massimo ha risposto il gol di Arras; quindi il pareggio di Pontedera con l’Ancona in vantaggio 2-0 a fine primo tempo con doppietta di Spagnoli, raggiunta dalle reti di Cioffi e Fantacci. Poi ancora la clamorosa rimonta di Chiavari, con l’Ancona in vantaggio 2-0 con doppietta di Di Massimo ripresa nel secondo tempo dai gol di Merkaj, Tenkorang e Faggioli; il 2-1 di Rimini, dal vantaggio di Simonetti alle reti di Delcarro e Tanasa; il pari per 1-1 con la Vis Pesaro al Del Conero, vantaggio di Melchiorri e pari di Ghazoini. E ancora, più di recente, nel “tunnel” delle ultime nove partite: la sconfitta 2-1 a Imola, in gol Spagnoli e poi la rimonta e il sorpasso dei romagnoli con Simeri e Tulli, il pari 1-1 di Sassari contro la Torres, vantaggio di Di Massimo e pareggio di Saporiti, e infine il 3-3 contro la Carrarese, quello che brucia ancora, dopo il vantaggio iniziale con le reti di Simonetti, un match in cui l’Ancona, rimontata, ha anche e seriamente rischiato di perdere, in seguito al gol di Capello in fuorigioco, e in cui invece ha pareggiato, proprio con Paolucci, protagonista all’ultimo minuto di recupero. Sono otto occasioni in cui l’Ancona non ha saputo amministrare il vantaggio, facendosi recuperare dagli avversari e gettando alle ortiche punti che, vista la classifica attuale, avrebbero potuto proiettare la squadra almeno al quarto posto in classifica. Restano tre gare per tornare al successo e dimostrare di poter arrivare ai playoff con la condizione e la testa necessarie per affrontarli nel modo giusto. L’Ancona ad Alessandria deve vincere: per se stessa, per la tifoseria, per mister Tiong, per il progetto che sta costruendo la società, anche attraverso la futura realizzazione del centro sportivo.

