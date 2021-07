ancora-esodo-da-mediaset,-no-di-stefania-orlando-alla-ghiotta-proposta

Una controversia contraddistingue la donna di spettacolo romana, che tra 2020 e 2021 ha preso parte al Grande Fratello Vip. Ma è la stessa Stefania Orlando a spiegare tutto quanto.

Lo fa attraverso un messaggio social, tramite il quale sgombra il campo da qualsiasi dubbio. Il riferimento è ad una ottima opportunità professionale che però non è andata in porto.

Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è andata a buon fine! Io ad @alfosignorini devo moltissimo e non finirò mai di ringraziarlo #gfvip

— Stefania Orlando (@stefyorlando) July 1, 2021