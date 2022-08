Ancora una tragedia in stazione, muoiono papà e figlio davanti agli occhi della mamma

L’ennesimo dramma è avvenuto nella stazione di Senigallia. Le vittime sono state investite da un convoglio merci e sono morti sul colpo. Il padre aveva 63 anni, il ragazzo ne aveva 26. In realtà il sessantatreenne stava cercando di sventare il suicidio del proprio figlio. Ma nel tentativo di salvargli la vita, ha perso la propria. Le vittime non erano nemmeno di Ancora, si trovavano lì in veste di turisti. Vivevano infatti a Perugia. Vediamo i dettagli dell’incidente.

Le vittime di questo brutale dramma si trovavano in vacanza a Senigallia. Il ventiseienne soffriva da diverso tempo di depressione e già molte volte aveva minacciato di suicidarsi. Anche in vacanza, una crisi lo ha portato a dirigersi verso la zona nord della stazione con l’intento di togliersi la vita. Nel tragitto è stato seguito dal padre che ha cercato in tutti i modi di evitare che una cosa del genere avvenisse. Il dolore per la perdita di un figlio sarebbe stato troppo grande da sopportare. Proprio per questo, l’uomo non ha potuto evitare di fare tutto il possibile per distogliere il ragazzo dalle sue cattive intenzioni.

Proprio negli attimi che hanno preceduto il dramma, in transito alla stazione di Senigallia è passato un treno merci. Il giovane di 26 anni vi si è diretto rapidamente contro. Il padre ha corso con lui e dietro di lui. Ha provato a bloccarlo, a spostarlo dai binari. Ma i suoi sforzi sono stati vani. La tragedia sembrava già essere inevitabile. Nel tentativo di salvare la vita del proprio figlio, l’uomo è rimasto travolto. Il treno merci ha ucciso sul colpo entrambi. Ad assistere alla scena c’era la madre e la moglie delle vittime. La donna, disperata ed in preda al dolore, si è accasciata a terra, priva di forze. Le immagini a cui è stata costretta ad assistere sono terribili. In un attimo ha perso tutto.

La famiglia si trovava in vacanza a Senigallia da circa 4 giorni. Il ragazzo vittima del dramma era lí principalmente con sua madre, in una casa in affitto. I genitori erano infatti separati ma dopo il ferragosto il padre ha deciso di raggiungerli per poter passare le vacanze insieme a suo figlio. La scelta dell’uomo era dettata anche dalla depressione di cui già da tempo soffriva il ragazzo.

I genitori però non hanno mai smesso di stargli vicino. Anche se i due erano separati, sono rimasti una presenza costante nella sua vita. Il padre, pur di salvarlo e di aiutarlo fino al massimo delle sue possibilità , ha perso la vita.

