ancora-violenze-al-pronto-soccorso-di-“villa-betania”,-medico-ed-infermiere-presi-a-calci-e-pugni.

Apprendiamo che un soggetto violento, già noto alle forze dell’ordine, accompagnata la moglie per un semplice controllo di routine ha aggredito l’infermiere di turno con schiaffi e calci. Alla base di tale gesto pare ci sia proprio la differibilità della prestazione evidenziata dal sanitario del pronto soccorso.

L’aggressore, dopo essere stato rintracciato, è stato denunciato per minacce e lesioni ed è tornato in libertà. Ancora una volta il pronto soccorso di periferia, in questo caso quello di “Villa Betania” a Napoli, si è trovato nel mirino di un’ondata di violenza incomprensibile.

Sull’argomento è intervenuto il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader Associazione Guardie Particolari Giurate che richiede ad horas la tutela dei pronto soccorso ad opera dell’Esercito visto che il Ministero competente non dà tutele crescenti giuridica alle guardie particolari giurate aumentando anche di numero le stesse a presidiare i pronto soccorso. (foto-copertina di repertorio non riferita al testo)