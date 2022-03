Andrea Ansevini e Sara Marino Una coppia di scrittori: dal salotto culturale ai libri. Tutto quello che c’è da sapere su questa coppia…

Amici da quasi tre anni. Sono legati da una forte e solida amicizia consolidatasi sempre di più. Hanno un’affinità letteraria brillante e creativa, sono amanti del fantasy e dell’horror. Molti li hanno definiti una coppia esplosiva e inossidabile. Sono autori de “Le Mezzelane Casa Editrice”. Loro sono gli ideatori e conduttori del famoso “Salotto culturale di Andrea e Sara”, un vero e autentico programma brillante e innovativo, una specie di Grande Fratello online, qualsiasi cosa fanno sono molto seguiti e sono sotto gli occhi di tutti i loro follone che li seguono e li apprezzano. Hanno anche la passione della scrittura, e in questi tre anni hanno dato davvero tanto, non solo presentazioni online da loro condotte o dove sono andati ospiti, ma hanno anche scritto quasi venti racconti, molti dei quali sono finite in diverse antologie nazionali. Un racconto poi è stato selezionato per la realizzazione di un cortometraggio. Stiamo parlando della coppia Andrea Ansevini e Sara Marino.

Marchigiano lui, di Polverigi, paese vicino Ancona; toscana lei, di Prato, vicino Firenze. Entrambi classe 1979, sono una coppia prolifica e con molta voglia di fare, non stanno lì a perdere tempo, grazie alla loro loquacità e brillantezza nel dialogare tra loro o con chi hanno di fronte. Hanno una freschezza tale che tutti rimangono felici di come si confrontano tra loro e con il loro pubblico. Oggi vi presentiamo la terza parte dei loro ultimi lavori: “Dietro la porta” scritto da Andrea Ansevini, “Il volto dell’oscurità” di Sara Marino. Andrea Ansevini, dopo l’avventura in self de “La porta misteriosa” a cui fa seguito “Oltre la porta”, pubblicato con la casa editrice “Le Mezzelane Casa Editrice”, ci ha raccontato in breve questo ultimo lavoro, “Dietro la porta”.

Come riportata sulla quarta di copertina, “Le storie non finiscono mai; se non ci fosse un “prima”, nessuno mai potrebbe scrivere, amare, vivere con tutta la forza che contraddistingue l’amore e la passione.”

Uscito nel luglio 2021, ci dice, è un romanzo importante che saprà catturare l’attenzione di chi lo andrà a leggere, ancora di più rispetto al precedente grazie a moltissimi colpi di scena, situazioni come sempre particolari, alcune assurde, anche al limite del paranormale e nella vita nell’al di là in cui si verrà a trovare il protagonista Michele Rovito.

In questo romanzo ritroviamo Michele nel futuro assieme a Doriana e i suoi figli, Diego e Giorgia sono cresciuti e adolescenti. Sempre con la testa fra le nuvole, in ogni momento della giornata, pensa sempre a cose reali e fantastiche, quindi si distrae facilmente da ciò che lo circonda. Rimasto disoccupato, cerca di rimediare ai danni fatti, ma la sfortuna ha preso il sopravvento. Disperato, vagherà in giro cercando di trovare un lavoro e risolvere i problemi che ha in casa e non solo. Una volta che ritroverà la grinta e la forza per reagire, grazie a un gratta e vinci la sua vita cambierà.

Si toglierà vari sfizi e lussi, tutto ritornerà a scorrere in modo positivo, come lo era prima che avesse perso il lavoro fino a quando un giorno, mentre si sta rilassando in spiaggia a Senigallia, una forte scossa di terremoto raderà al suono buona parte della città e dell’entroterra. È di nuovo l’inizio per lui di un nuovo incubo e terrore, ma soprattutto di tristezza. Quella scossa, infatti, ha portato via per sempre una persona a lui cara e ne soffrirà molto. Decide di cambiare vita e va a vivere a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana.

Qui la sua vita tornerà a scorrere felice. Sua figlia si fidanzerà e sposerà Juan, un dominicano, suo figlio Diego diventerà pilota di aerei di linea internazionale e Michele invece lavorerà come editor per una casa editrice locale. Alcuni anni dopo, ormai prossimo alla pensione, il passato tornerà a bussare alla sua porta in modo violento e rivivrà i ricordi che ha vissuto anni prima. Sarà tutto vero o tutto finto quello che sta vivendo? Sta a chi lo vorrà leggere sapere come va a finire.

Andrea conclude con una nota personale: “Non preoccupatevi se non avete letto i precedenti, ogni libro ha storie a sé, dato tramite flash-back ci saranno dei rimandi ai precedenti “La porta misteriosa” e “Oltre la porta”, quindi alcune cose che lui ha passato le troverete anche in questo. Tutta la saga sarà composta da sei libri più uno extra…” Quanto a Sara ci dice che le storie avanzano ed evolvano. La saga di Rebecca & Marcus è giunta al terzo volume. Dopo “Destino Di Sangue” e “La Freccia Del Diavolo”, ecco “Il Volto Dell’Oscurità”.

Ci dice “questo libro porta la storia dei due personaggi su un binario normale, quasi monotono.” Marcus e Rebecca hanno scoperto non solo che l’amore tra loro è una cosa stupenda, ma che la monotonia è una vita bellissima da fare insieme.

La loro felicità però non solo è osteggiata da coloro che nella Confraternita la vedono come un abominio, un tradimento verso la causa dello sterminio dei vampiri, ma anche da un potente nemico che si affaccia in città, terrorizzando tutti coloro che incontra.

Un nemico potente, antico, che racchiude dentro di sé una verità pericolosa per Rebecca. I suoi amici vampiri, Marcus stesso non possono nulla contro di lui, essendo quel mostro, il loro creatore. Marcus dovrà affrontare la sua più grande paura. Perdere Rebecca, perdere il suo cuore di nuovo. Perdere la sua ragione di vita. Le storie evolvono e Rebecca scoprirà un’evoluzione terribile.

Non solo dovrà affrontare Yngvarr rischiando di diventare la sua schiava, perdendo la sua umanità e aprendo la strada alla Distruttrice, ma scoprirà le ulteriori bugie di Coleman. Esistono dei potenti e unici pugnali, ognuno con un potere unico. Questi poteri sono rivolti alla Cacciatrice e il solo loro esistere è una spada di Damocle sulla sua testa. Ma l’evoluzione della vita di Rebecca sarà ben altro. Anche se la salvezza potrebbe raggiungerla, la bugia più grande della Confraternita la destabilizzerà. Esisteva un’altra come lei, potente come lei, terrorizzata come lei: uccisa.

Un’altra lei che aveva amato un vampiro e per questo era stata condannata a morte e gli occhi, di quel vampiro ha cui avevano strappato la famiglia e il cuore, la porteranno nel volerlo aiutare e così, la sua famiglia vampirica, aumenterà con l’arrivo di Hart.

Anche Marcus però avrà la sua dose di evoluzione. La sua vita solitaria ormai sarà alle sue spalle e dopo aver patito, sofferto e alla fine riso con Rebecca, si ritroverà in un bianco Natale in cui non solo i sentimenti avranno il sopravvento, ma la decisione finale di Rebecca di donarle il suo futuro, il suo cuore, il suo sangue lo porterà all’apice di una vita nuova.

Entrambi i romanzi sono disponibile sul sito delle Casa Editrice negozio.lemezzelane.eu, in tutti i principali gli store online e librerie d’Italia. Numerosi sono anche i progetti futuri che li riguardano. A maggio di questo anno saranno in coppia anche al Salone Internazionale di Torino a presentare i loro libri dove ad attenderli avranno diversi giornalisti che li vorranno intervistare.

Stanno scrivendo due libri che presto usciranno, altri racconti, ci dicono li stanno scrivendo, inoltre hanno idea anche della quarta edizione del famigerato salotto culturale.

Singolarmente Andrea ha diversi libri di prossima uscita: uno tratto da una storia vera che uscirà con Le Mezzelane Casa Editrice, e, alla quale ha mandato già la quarta parte della saga, presto manderà la quinta e sesta parte, più una extra. Ha anche un noir e un giallo. Un altro giallo, ci dice che uscirà con un’altra casa editrice. Ha inoltre finito di scrivere un thriller-horror con una sua amica Francesca Compagno. Presto inizierà a scrivere altri libri con altre amiche, ma non ci vuole dire nulla a riguardo.

Sara invece, ci fa sapere che la sua saga sarà composta da sei libri, ne uscirà uno di genere BL in cui ha raccontato della storia di una rockstar con il suo dog-sitter, un libro sugli elfi, una saga familiare e un altro riguardo a degli animali particolari con esperimenti davvero strani.

Non ci resta che attendere…

Vedremo cosa ci riserverà in futuro questa straordinaria coppia di cui sentiremo parlare, ne siamo certi, negli a venire. Una cosa è certa… Ci sapranno come sempre stupire e sarà per loro un nuovo successo da aggiungere alla loro carriera letteraria. Complimenti a voi! Andrea Ansevini e Sara Marino Una coppia di scrittori: dal salotto culturale ai libri. Tutto quello che c’è da sapere su questa coppia…

