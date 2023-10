Andrea B, sempre più sulle vette del successo, atteso oggi nella Capitale

By

Continua il 2023 esplosivo di Andrea B. L’hair-stylist è sempre più in auge negli ambienti top del suo settore e non solo. Dopo il grandissimo successo a Venezia durante la 80° Mostra Internazionale del Cinema, che l’ha visto protagonista con tanto di vittoria del Premio “Eccellenza di Sardegna” e con l’oramai consueto spettacolare passaggio sul red-carpet, Andrea continua a progettare, creare e trasformare i suoi obiettivi e i suoi sogni in successi.

Di questo e tanto altro Andrea B ne parlerà il 27 ottobre in diretta televisiva nazionale. L’hairstylist internazionale infatti sarà ospite di “Pomeriggio con Noi“, trasmissione tv in onda quotidianamente sulle frequenze di Cusano Italia. Nel salotto del giornalista Tommaso Franchi, Andrea si racconterà a tuttotondo fra passato, presente e futuro magari svelando novità della sua carriera sempre più in ascesa.

Alla Festa Internazionale del Cinema di Roma catturerà nuovamente la scena fra partecipazione ad eventi, Red Carpet, interviste, party e tanto altro su cui verte uno spettacolare alone di mistero.

