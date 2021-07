Andrea Bocelli, all’asta un suo “pezzo pregiato”: il prezzo è da record

È stato battuto all’asta un “pezzo pregiato” di Andrea Bocelli: l’evento si è tenuto lo scorso 26 giugno, il ricavato della vendita.

(Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Il 26 giugno scorso ha avuto luogo un’asta a Forte dei Marmi. L’evento si è tenuto in collaborazione fra una nota casa d’aste elvetica esperta in orologeria, la Antiquorum, una celebre boutique di orologi vintage di lusso a Forte dei Marmi, Maurizio De Angelis, e i bagni Alpemare, di cui è proprietario Andrea Bocelli.

Il tenore, famoso in tutto il mondo, ha scelto di mettere all’asta un suo orologio personale che riporta l’incisione delle iniziali nel carbonio forgiato.

L’orologio venduto nel corso dell’asta benefica è di marca LOCMAN, modello Stealth, personalizzato in esclusiva per De Angelis e Alpemare.

Il modello in questione è un automatico 300 metri con cassa in carbonio integrale e titanio e quadrante in fibra di carbonio. Inoltre l’orologio presenta una ghiera unidirezionale in ABS. Si tratta di un materiale termoplastico e molto leggero, che resiste agli urti e alle pressioni.

Andrea Bocelli, i proventi della vendita all’asta dell’orologio

Dalla partnership con l’azienda De Angelis e Alpemare è stata creata una limited edition di soli 100 pezzi. Questa edizione limitata è nata dall’amicizia e dalla stima fra Marco Mantovani, Presidente di LOCMAN, e Maurizio De Angelis, collezionista e commerciante di grande prestigio, per l’alta l’orologeria.

LEGGI ANCHE —> Alessia Marcuzzi si consola dopo l’addio a Mediaset: dove ha scelto di andare

(Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Mantovani ha dichiarato.

L’amore per il Mare ma anche per l’orologeria che accomuna me e Maurizio De Angelis ha fatto sì che nascesse questo nuovo orologio. Un modello importante per LOCMAN, che ha messo in campo tutta la sua competenza, anche nei materiali compositi ed innovativi. LOCMAN infatti è stata la prima casa al mondo nel 2003 a produrre un orologio con cassa in fibra di carbonio. Questo materiale straordinario rende l’orologio perfetto per un utilizzo sportivo e subacqueo e lo lega indissolubilmente al mare. Il modello ideale per questa collaborazione.

LEGGI ANCHE —> Italia – Inghilterra, l’allarme dei virologi per la finale: “Non fate questi errori”

(Photo by Claudio Villa/Getty Images)

L’asta ha avuto molto successo, visto che l’orologio di Andrea Bocelli è stato battuto per una cifra pari a 15mila euro, oltre 4mila e 500 euro per i diritti d’asta. Il ricavato della vendita dell’orologio verranno devoluti alla Fondazione Andrea Bocelli.