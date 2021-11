Andrea Ceccobelli: a storia della scienza giuridica nordica parte II, 1815-1870

Come giurista nordico, uno è, almeno io stesso, spesso in uno squilibrio di conoscenza, specialmente in relazione ai vecchi giuristi continentali le cui opinioni sembrano più familiari delle opinioni dei loro colleghi nordici contemporanei . Sonnolento , posso snocciolare di riflesso i nomi dei filosofi continentali del XVIII e XIX secolo e dei filosofi del diritto, dare conto di scritti centrali e di tesi più importanti: ovviamente conosco Rousseau, Kant, Beccaria, Montesquieu, Puchta, Savigny o quello che hai . Ma sono arrivato alla storia della giurisprudenza nordicadisperatamente persi nel terreno – alcuni nomi sono certamente ben noti, come Ørsted, Schlyter, Nehrman e pochi altri, ma finora sono stati strani tumuli lungo una depressione valliva inesplorata. A questo disorientamento comincia, almeno da parte sua, a rimediare con alcune indicazioni storico-giuridici. E probabilmente c’è un sentiero particolarmente calpestato… Lars Björne, professore di storia del diritto all’Università di Turku in Finlandia, è noto per aver fatto luce in precedenti lavori sul pensiero giuridico dei secoli passati : la sistematica nelle due opere Deutsche Rechtssysteme im 18. und 19. Jahrhundert e

Nordische Rechtssysteme, storia della fonte parzialmente corretta nell’apprendimento della fonte corretta nordica : studi sulla dottrina della fonte corretta nel 1800. 1 Ora è il turno di un collettivo

approccio olistico alla giurisprudenza nordica dall’inizio dei tempi, cioè dalla metà del XVI secolo con le regole del giudice di Olaus Petri e le “regole d’oro” di Nicholaus Theophilius, fino ai realistici anni ’50. Il fatto che questo progetto sia approdato in quattro bande pianificate significa che l’ambizione è, bisogna ammetterlo, quantomeno sorprendente. In Brytningstiden, parte II (periodo 1815-1870) della storia della giurisprudenza nordica , Björne continua il suo lavoro monumentale, iniziato con la pubblicazione nel 1995 di Patriots and istituzionalisti, parte I Il tempo prima del

1815. Il titolo di questa parte si riferisce agli elementi che caratterizzarono il diritto di quel tempo ; in primo luogo, una giurisprudenza spiccatamente patriottica, nel senso che si sottolineava l’ottima conformità del proprio Paese al diritto naturale, ma anche perché non vi era un vero scambio scientifico tra i giuristi nordici prima del XIX secolo . In secondo luogo, l’ ordinamento giuridico è stato fortemente influenzato dalla cosiddetta disposizione delle Institutiones utilizzata nella giurisprudenza europea con radici nel diritto romano. 2 Intorno al 1815,

dove subentra la parte II, sorge una nuova epoca che Björne così nomina per un punto di svolta che dura fino al 1870 circa. Tornerò presto sul tempo di rottura ma prima voglio accennare qualcosa sulla disposizione dei libri pubblicati finora .

II. I libri sono divisi in tre sezioni che riportano a livello nazionale i paesi nordici, sono dotati di dettagliate note biografiche dove sono descritte storie di vita, sono riprodotti scritti più importanti e monografie. La prima sezione – “Prerequisiti per la scienza forense ” – è di natura rapsodica e descrive principalmente la posizione delle facoltà di giurisprudenza in ciascun paese, lo status dei professori e gli incarichi politici e, altrettanto importante per la continuità dell’esistenza della letteratura , il prevalente attività editoriale e editoriale. Segue una presentazione completa e dettagliata -“La letteratura giuridica” – dagli scritti attuali dell’epoca e dai suoi autori. Björne riporta opere sia centrali che meno importanti , nonché l’influenza trasversale tra i ricercatori e le loro controversie sempre ugualmente senza tempo. Pagine informative sono inoltre dedicate alle importanti attività della rivista. Poiché Björne, per buone ragioni, ha scelto di ignorare alcune aree del diritto – diritto ecclesiastico, bellico e internazionale, nonché diritto della fotocamera e diritto economico – non ho motivo di criticare la ragionevolezza delle delimitazioni della diversità degli scritti che inondavano secoli precedenti . 3 Uno è sorpreso che sia

La letteratura giuridica è così vasta che opere giuridiche così solide e talvolta sfaccettate vengono pubblicate già nella prima metà del XIX secolo. Un setaccio sembra semplicemente necessario. Le bande si concludono, nella caratterizzazione troppo modesta di Björne , con una presentazione storica della scienza – “La scienza giuridica del tempo in generale”. Si potrebbe pensare che qui si facciano brevi cenni superficiali, ma al contrario si tratta di sezioni relativamente ricche , rispettivamente di 150 e 200 pagine, particolarmente interessanti da un punto di vista giurisprudenziale generale . Detto questo, due modi di leggerei libri sono dati: come storico del diritto , puoi porre l’accento sulle sezioni di letteratura e consultare le “caratteristiche principali” se necessario – come teorico del diritto, puoi fare il contrario. Quindi, si potrebbe avere opinioni sul contorno e credere che trarrebbe beneficio da un ordine inverso, che è probabilmente una questione personale di prospettiva sulla scelta della prospettiva.

III. Mentre i patrioti e gli istituzionalisti spiegavano l’ impatto della metodologia legale di Christian Wolff (“Wolfianismo”) su sistemi di diritto naturale quasi euclidei, la fonte della teoria giuridica, per non dire altro, complicava la sua dipendenza dalla ” legge musulmana” (in realtà solo il Decalogo) e diritto naturale, la posizione autoritaria del diritto romano e la posizione autoritaria Montesquieu, Beccaria e Feuerbach si ritrovarono nella giurisprudenza nordica , sondando così l’epoca della svolta in campo scientifico scientifico nel periodo compreso tra il 1815 e il 1870. Quindi cosa intende Björne per pausa? Björne ritiene che vi sia una transizione graduale da un pensiero più antico a un nuovo pensiero giuridico nel corso di pochi decenni, ma allo stesso tempo sostiene che gli anni 1820 mostrano differenze così evidenti rispetto agli anni 1810 che l’anno 1815 può essere giustificato come Un punto di svolta. I decenni precedenti il 1815 furono caratterizzati principalmente da un disgregarsi del pensiero giusnaturalistico, il cui predominio si infranse nei decenni successivi principalmente a causa del progressivo consolidamento della scuola storica . Un segno dei tempi è pubblicato nel 1814 nello scatto iniziale perla scuola storica, cioè Friedrich von Savignys Dalla professione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza. Nell’argomentazione giuridica c’è un passaggio significativo dall’esperienza giuridica generale a una giurisprudenza più specialistica: il diritto è “professionalizzato”. Altri segnali sono che in questi anni i paesi nordici ricevono normative sui titoli di studio legali e che vengono istituite le formazioni legali ; tra l’altro il personale docente è raddoppiato . Allo stesso tempo, il diritto naturale clericale latino sta scomparendo

come lingua franca della giurisprudenza per essere sostituita , nello spirito del romanticismo, dai costumi della lingua nazionale . In generale, la fine della guerra napoleonica è una linea importante nella storia europea, con il risultato di nuove costellazioni di poteri e stati . La classe sociale agiata, che durante l’ epoca delle rivoluzioni borghesi si ergeva sulle barricate contro un potere statale dittatoriale , consolida gradualmente la sua conquistata libertà nell’apparato statale: a questo proposito Björne ritiene che gli avvocati di spicco fossero generalmente politicamente conservatori funzionari fedeli all’attuale regime. Gli avvocati “radicali” dell’epoca (difensori “nazional liberali” della distribuzione del potere e della libertà di stampa e di espressione) non si trovano nei corridoi dell’amministrazione statale, ma piuttosto nelle piccole colonne delle riviste. Nelle rappresentazioni storiche legali , i singoli contributi giocano solitamente un ruolo importante, ma qui devono fare un passo indietro per l’ epoca più importante che caratterizza l’opera di Björne. Naturalmente, questo non significa che siano figure spot costantemente anonime nel fondo, ma possono avanzare sul palco quando la situazione lo richiede. Per quanto riguarda la Danimarca si sottolineaMatthias Bornemann nei domini della giurisprudenza generale, Niels Schlegel e Janus Kolderup Rosenvinge sono entrambi di grande importanza per la popolarità delle enciclopedie legali . A causa dell’importanza completamente oscurante dell’enorme produttivo Anders Sandøe Ørsted per la giurisprudenza nordica, in quasi tutte le sotto-aree legali , viene dedicato spazio adeguato . Una mossa forse particolarmente audace – vista dall’orizzonte di Øresund – è quella di dividerlo in due fasce, ma Björne crede che la divisione del tempo intorno al 1815 sia più importante di quella, che è

più comunemente, considerarlo una figura epocale; piuttosto, Björne suggerisce che Ørsted fosse una figura di transizione, che spesso criticava le idee più vecchie, era ricettiva a quelle nuove ma non aveva la capacità di svilupparle ulteriormente. 4 Come ex provincia danese , la Norvegia era contrassegnata dalle autorità danesi , ma un importante giurista è stato trovato in Anton Schweigaard: la giurisprudenza norvegese dal 1830 al 1870 è persino descritta come “l’epoca di Schweigaard”. Sembra, in qualche modo sorprendente, che il fattore della fonte legale norvegese moderna “considerazioni reali” sia già stato pensato da lui. Entrodiritto penale, compare Peder Lasson e Frederik Stang ha un’influenza decisiva sul diritto statale. In Finlandia la situazione era ovviamente cupa, situazione che si è rischiarata solo verso gli ultimi decenni del secolo. La spiegazione, secondo Björne, è che la società borghese è rimasta a lungo e che lo sviluppo della società in generale ha ristagnato sotto una tenace politica commerciale tardo mercantilista . I profili di spicco in questo periodo sono Wilhelm Lagus e suo figlio Knut in diritto penale e Johan Palmén, che oltre al lavoro di enciclopedia giuridica ha attirato l’attenzione sul sistema giuridico della scuola storica.Palmén, tuttavia, era più hegeliano e quindi seguiva la scrittura di Johan Snellman , che nella filosofia del diritto commercializzava l’ hegelismo, così come Karl Ehrström fece lo stesso nel diritto penale: in generale, Hegel sembra aver avuto una posizione di rilievo in Finlandia. Tuttavia: già nel 1865 fu fondato uno dei paesi più nordici

importanti riviste, in particolare JFT (Journal, pubblicato dalla Legal Association of Finland). Lagus è anche un importante storico del diritto che in zona viene però battuto dal più noto sintetista Johan Nordling, che d’ altronde era percepito come un giurista spiccatamente “svedese” , senza essere annoverato tra gli svedesi . In Svezia , secondo Björne, la situazione non era certo migliore ma era caratterizzata da una “crisi della giurisprudenza” (un deprimente elemento ricorrente nella storia giuridica svedese…) e per ogni avvocato svedese queste pagine sonolettura poco edificante. Björne ritiene che il XVIII secolo abbia continuato a caratterizzare il XIX secolo sotto diversi aspetti, tra cui la bassa produttività e un piccolo numero di servizi didattici. La giurisprudenza svedese era così carente che persino la magistratura era considerata priva di conoscenze sufficienti per il suo ufficio. Per quanto riguarda il sistema di tesi, Björne osserva che, mentre le tesi in Danimarca costituivano un test di conoscenza per un dottorato, i requisiti in Svezia erano minimi e che le tesi servivano piuttosto allo scopo di ulteriore servizio accademico. Con diversi legali svedesiin mente tesi di laurea degli ultimi tempi , annotavo spontaneamente a margine, “come oggi?!” Ma probabilmente sono profondamente ingiusto. Fenomeni corrispondenti esistono probabilmente anche in Danimarca, Norvegia e Finlandia. Sono un po’ diviso sulle caratteristiche di Björne , perché da un lato sottolinea la povertà nella giurisprudenza svedese, ma dall’altro sembrano comunque essere state prodotte opere importanti in diversi ambiti. Ad esempio, nel diritto civile di Fredrik Schrevelius e nel diritto patrimoniale di Knut Olivecrona con significato per

l’accoglienza della scuola storica. Olivecrona appartenne anche ai fautori dell’abolizione della pena di morte e scrisse anche una storia giuridica. Dopo la rivoluzione del 1809 e la forma di governo dello stesso anno, venne alla ribalta la corte di stato con Christian Naumann come nome principale, mentre il diritto amministrativo e finanziario fu retto da Theodor Rabenius: ecco interessanti riscontri forensi. I frugali sforzi filosofici legali provengono principalmente dai filosofi Nils Biberg, Samuel Grubbe e Christopher Boström. Björne nega lo status forense agli storici del diritto come al solitoevidenziato nella scrittura della storia svedese , vale a dire Johan Richert che non ha pubblicato alcun lavoro forense e Carl Schlyter che ha compilato le leggi medievali durante il suo congedo . Oserei dire, sotto l’influenza di Björne, che la giurisprudenza svedese era principalmente caratterizzata da commenti legali esegetici e da un dogma legale sorprendentemente pratico . Se ora continuo ad attenermi alle principali caratteristiche più giurisprudenziali del Periodo Minerario , come indicato, la scuola storica è al centro dell’opera , con Björne su tutti mette in evidenza il suo effettivo impatto sulla giurisprudenza nordica. Sebbene la scuola storica non fosse indiscussa, era ancora quella discussa e collegata, e qui c’erano sia sostenitori che avversari aperti; il primo comprendeva i danesi Anders Sandøe Ørsted e Peter Bang, il norvegese Emil Aubert e lo svedese Carl Schlyter, il secondo principalmente il norvegese Anton Schweigaard e lo svedese Ernst Nordling. In Finlandia, l’ atteggiamento era alquanto ambivalente.

Non riprodurrò qui le idee centrali della scuola storica, ma mi soffermerò semplicemente sulle sue conseguenze, principalmente nell’ordinamento giuridico, nella teoria delle fonti giuridiche e nella teoria dell’interpretazione. È difficile definire chiaramente il segno distintivo principale della scuola storica – diversi elementi che si intrecciano sono ovviamente centrali, come lo sviluppo organico storico commerciale , la giusta convinzione del popolo in una legge “Volksgeist” non molto democratica, il carattere nazionale in cui gli avvocati ottengono un privilegio per interpretare sia lo sviluppo che la consapevolezza giuridica. Ma quello nuovoLa dicotomia che caratterizzerà l’ ordinamento giuridico da allora, si è tentati di ammettere, è di fondamentale importanza: significa che viene abbandonata la più antica disposizione del diritto romano delle istituzioni nel diritto personale, diritto patrimoniale e processuale (personæ-res-actiones) e sostituito dalla dicotomia diritto privato contro diritto pubblico. Si pensava che la libertà appartenesse alla sfera privata: la divisione era giustificata sia politicamente che economicamente. Politicamente, era centrale offrire resistenza all’assolutismo; economicamente a causa del fiorente liberalismo economico e della libertà contrattuale chiedeva la libertà dal controllo statale. Il tradizionale sistema di diritto privato è stato sostituito dal cosiddetto sistema giuridico pandekt in cinque parti ; dottrine generali di diritto civile , diritto patrimoniale, diritto obbligazionario, diritto di famiglia e diritto successorio. Sia il sistema del pegno che la dicotomia diritto privato-diritto pubblico sono stati accolti con ambivalenza nei paesi nordici, ma hanno guadagnato terreno, sebbene con differenze nazionali . In questo contesto, vorrei evidenziare in particolare un’interessante osservazione di Björne. Che la divisione in diritto privato e

il diritto pubblico era fortemente legato al liberalismo economico ed è noto lo stato di guardia notturna, dove lo stato non interveniva nella sfera economica e regolava la libertà contrattuale. Il problema è che gli apologeti della scuola storica erano fortemente conservatori che non accettavano nemmeno alcun liberalismo economico, le restrizioni ai poteri del legislatore erano una difesa conservatrice contro l’assolutismo. Solo dopo l’ introduzione della libertà d’impresa, la dottrina venne utilizzata come argomento economico contro la legislazione (sociale) . Il diritto privato ha quindi preceduto il liberalismo economico e non, come la vedrebbe un materialista della storia, ha confermato o legittimato la sua ideologia del laissez faire. La scuola storica gioca anche un ruolo decisivo nella creazione di una nuova dottrina delle fonti giuridiche. Prima del XIX secolo, veniva utilizzata una dottrina della fonte legale basata principalmente sul diritto scritto rispetto a quello non scritto: veniva utilizzato il termine “fonti storiche”, mentre la Rechtsquelle (fonte legale) non fu utilizzata fino al 1820 e ricevette l’approvazione generale a metà del XIX secolo. secolo. Poiché la legge ha avuto origine nella coscienza giuridica del popolo , erail diritto consuetudinario nella formazione della teoria della scuola storica la fonte centrale del diritto. Per quanto riguarda la classificazione delle fonti giuridiche , ciò ha comportato alcune differenze tra la giurisprudenza dei paesi nordici , ma la maggior parte dei giuristi ha posto il diritto consuetudinario come un buon secondo dopo il diritto scritto: in Svezia e Norvegia , tuttavia, il diritto consuetudinario è stato a lungo equiparato al diritto scritto . Poiché né Savigny né Puchta consideravano la giurisprudenza come una fonte del diritto, ma solo come un corpo di diritto consuetudinario, di conseguenza è entrata in

giurisprudenza da classificare più in basso, ma in seguito è stata valutata attraverso una maggiore qualità della magistratura e un maggiore accesso alle pubblicazioni di casi. La dottrina delle fonti giuridiche che si cristallizza nel tempo è, in quest’ordine, diritto, diritto consuetudinario, prassi, giurisprudenza (dottrina), analogia e “natura della materia”. È probabilmente questa dottrina che in qualche modo può essere chiamata classica e alla quale il diritto si riferisce anche oggi . Björne ritiene che la dottrina delle fonti giuridiche, nonostante tutte le varianti, si fondasse su una visione abbastanza uniforme, ma mostrasse al tempo stesso una notevole flessibilità, non da ultimomantenere “la natura delle cose” e “ius gentium”, cioè. argomenti socio- politici, come fonti del diritto sussidiarie ma non trascurabili. Non sono sicuro che Björne accetterebbe la mia riflessione personale, che la dottrina della fonte giuridica o delle fonti del diritto sia sempre stata fondamentalmente caratterizzata dalla diversità o, per usare un termine moderno, dal policentrismo. Vale a dire, un’impronta uniforme e monocentrica della fonte del diritto sembra nello specchietto retrovisore della storia del diritto solo una parentesi: una parentesi, però, che ha funzionato con tutta forza per circa un secolo e mezzo. All’emergere di una madreteoria della fonte giuridica e sistematica giuridica , anche l’interpretazione del diritto si trova di fronte a nuovi compiti. La più antica interpretazione della legge aveva diverse strategie per contrastare l’arbitrio diffuso del giudice: da un lato l’esigenza di un libro giuridico completo , dove il giudice non è altro che la bouche de la loi, dall’altro regole precise di interpretazione. Abbandonata l’ irragionevolezza dell’alternativa precedente , si è posto l’accento sul problema dell’interpretazione. Nel corso del XVIII secolo, sotto l’ influenza del diritto naturale, si sviluppò in una rigida interpretazione grammaticale e logica: inoltre, un

divisione nella cosiddetta interpretazione autentica, inutile e dottrinale. Savigny ha criticato la visione più antica , sostenendo che l’interpretazione giuridica è un insieme indivisibile costituito da diversi elementi interpretativi – grammaticali, logici, storici e sistematici – il cui scopo era in definitiva il pensiero o la volontà del legislatore: l’interpretazione giuridica era certamente libera di correggere l’espressione del diritto, ma migliorare l’ idea del legislatore era un pensiero impensabile: allora l’ interprete si sarebbe seduto sopra il legislatore. L’interprete giuridico doveva partire dal postulato di un’unità organica del tribunale dove la volontà del legislatore era la coesal’elemento, cioè, ciò che la volontà del legislatore sensibile avrebbe dovuto comportare – non si tratta del vero legislatore. In pratica, questa interpretazione della legge presupponeva naturalmente una fedeltà incondizionata alle autorità, afferma Björne. L’interpretazione della legge doveva fornire un salto di tensione tra, da un lato, la volontà legislativa e l’ interpretazione giurisprudenziale di essa: una tensione spinta verso crescenti convinzioni di libertà, la più antica dottrina dell’interpretazione soggettiva verso la seconda parte dell’Ottocento fu sostituita da una teoria dell’interpretazione oggettiva . Al nord è,ancora, Ørsted che è in prima linea, in Svezia Fredrik Schrevelius e Torkel Aschehoug in Norvegia che con varianze propagano il nuovo. Aschehoug va forse oltre, sottolineando l’ opportunità in modo particolarmente forte. È anche interessante notare l’estensione dell’interpretazione della legge da parte di Schrevelius aggiungendo un elemento “reale”, una interpretatio realis; forse l’ elemento “realistico” dei Lundensaren indica Uppsala? Anche il concetto stesso di persona sta subendo un cambiamento radicale che riflette il passaggio da

e la società privilegiata alla società borghese liberale. In giurisprudenza, la dottrina del diritto romano era completamente dominata, ad es. dove lo status giuridico dell’individuo è stato definito in relazione alla sua posizione sociale. La dottrina dello status era, naturalmente, adatta alle condizioni feudali e legittimata dal diritto naturale, ma il salto verso una società moderna richiedeva una concezione del soggetto diversa da quella che rinchiudeva sia l’individuo che la società in categorie obsolete: un soggetto che à la Kant possedeva sia la libertà morale che l’autonomia privata. Il nuovo concetto che è in grado di incapsularequesti pensieri sono coniati da Savigny nel 1840 nel neologismo Rechtssubjekt, cioè un soggetto dotato di capacità giuridica. Sulla base del nuovo concetto di persona, la persona giuridica è anche costruito , che sostituisce il vecchio vista della “morali persone”. Il soggetto giuridico fotografato sull’uguaglianza (teorica) è un prerequisito per la libera libertà contrattuale e il diritto di contrarre. Björne ritiene, tuttavia, che il nuovo concetto di persona nelle sue due derivazioni abbia una connessione lasca con lo sviluppo della società, ma vorrei dire che il legame sociale è strettamente legato; peròpuò essere certamente abbastanza difficile determinare il primato della gallina o dell’uovo . Tuttavia, la parola soggetto giuridico non è solo merito di Savigny , ma il decennio precedente mostra tendenze generali verso una nuova percezione personale: Björne trova sorprendente che il danese Johannes Larsen già nel 1837-1838 sembra essere stato presente nei pensieri di Savigny . Nello spirito del diritto romano e naturale, il concetto di proprietà legale era stato definito come completo e come una regola illimitata sull’intera proprietà.

indipendenti dalla società, familiari sono, naturalmente, le teorie di Grozio e Locke . Durante il feudalesimo emerse anche la dottrina della cosiddetta proprietà condivisa con diritti di proprietà restrittiva temporanea , in cui diverse forme di proprietà, principalmente fondiarie, erano suddivise in proprietà del governatore della contea e proprietà del vassallo o contadino. La proprietà è concettualmente legata alle divisioni feudali : il concetto diventa obsoleto e del tutto illogico in relazione alle nuove forme di proprietà della società borghese , la nuova proprietà deve andare di pari passo con lo sviluppo del diritto privato. UnoViene così definito un nuovo concetto di diritto di proprietà , nei paesi nordici principalmente da Fredrik Schrevelius, in cui i diritti di proprietà sono percepiti come un insieme creato dalla legislazione statale e quindi sempre limitato. Così come il 1815 è l’ inizio di un’epoca, l’ epoca intorno al 1870 segna la fine di un’era che si è consolidata a tal punto che l’epoca successiva è stata chiamata l’ era costruttiva . Tra l’altro, c’è un drammatico aumento della pubblicazione di letteratura giuridica. Un cambio generazionale tra i giuristi nordici è chiaro: il continente sta succedendo l’ex cometa Savigny delle stelle cadenti in rapida esplosione della scuola storica più giovane , Rudolph von Jhering e Bernhard Windscheid, con un’accresciuta dipendenza dal privilegio e conseguente degenerazione nel concetto di giurisprudenza . Stanno emergendo anche altri fattori più sociali , soprattutto la graduale abolizione del sistema delle corporazioni mercantilistiche attraverso l’ introduzione della libertà di commercio nella seconda metà del XIX secolo e la successiva “liberalizzazione” del mercato e “liberalizzazione”

della vita lavorativa, come si direbbe ora . Altri fattori riguardano il miglioramento della posizione (giuridica) della donna attraverso nuovi regolamenti in materia di successioni, norme sull’autorità e maggiori opportunità di lavoro autonomo e remunerativo. Come segno dell’ingresso in un’era costruttiva, il primo incontro legale nordico ebbe luogo nel 1872.

IV. Se ci sono state recensioni estremamente positive sul lavoro di Björne, devo tuttavia moderare un po’ il mio atteggiamento. Ovvero, mi manca una discussione o almeno un accenno alle idee centrali dello stato di diritto che germogliano durante il periodo di cui si occupa Björne . Il concetto stesso di Stato Rechts si forma nel contesto culturale di lingua tedesca che Björne presenta come essenziale nella comprensione dell’emergere della giurisprudenza nordica . Una discussione sul concetto di stato di diritto, come è stato coniato da Theodor Welcker, reso popolare da Robert Mohl e successivamente trovato variinterprete, aveva costituito una descrizione più completa della situazione anche per i paesi nordici. Anche la discussione anglosassone, un po’ più antica, sullo stato di diritto appartiene innegabilmente a questo. In Patriots and Istitutionalists sono presenti alcune sezioni minori, ma riguardano principalmente il principio di legalità formulato da Feuerbach e la teoria della distribuzione del potere di Montesquieu ; elementi certamente importanti dello stato di diritto, ma non più di elementi. Un altro concetto assente che appare centrale per l’ epoca trattata è il neologismo rechtssicherheit o certezza del diritto. Ma d’ altra parte non si può chiedere tutto. Un’altra opinione divergente che devo segnalare e questa è la connessione solubile con la società

come sembra vedere Björne – mi sarebbe piaciuto vedere queste connessioni più chiarite. Credo che la trasformazione di entrambi i concetti di diritti personali e di proprietà abbia forti cause sociali e politiche. A Björne non è chiaro se i suddetti cambiamenti siano principalmente il risultato dell’influenza della scuola storica o le conseguenze di un processo generale di cambiamento sociale, politico ed economico . Ecco interessanti punti di contatto tra storia giuridica e sociologia (giuridica), che avrebbero beneficiato di uno screening. L’impressione duratura dopo aver letto il Break Timeè, tuttavia, quanto di, soprattutto, le idee della scuola storica che si sentono allarmante fresche e quasi completamente moderne. O al contrario, quanto della giurisprudenza odierna risale al secolo scorso. O meglio, quanto è vecchio stile e carico di tradizione il nostro pensiero giuridico , anche nella nuova era del post- industrialismo, della globalizzazione e dell’emergente credenza rivoluzionaria dell’IT nel progresso. Un’epoca lontana dal XIX secolo, ma ancora così vicina.

V. Molto spesso si sente dire che le opere di storia del diritto hanno valore principalmente enciclopedico, cioè come lessici che vengono occasionalmente consultati quando si tratta di verificare singoli fatti storici giuridici o, peggio, astruse curiosità. Si può certamente sostenere che le opere di Björne hanno lo status di “opere di riferimento ” o manuali e probabilmente funzionano come tali. 5 ma io

Ci tengo inoltre a sottolineare che in particolare le sezioni sui tratti salienti della giurisprudenza si distinguono da sole e dovrebbero indubbiamente essere idonee alla fruizione didattica in corsi di ampiezza giurisprudenziale più generale , sì tranne che in storia del diritto ovviamente. Da Patrioti e Istituzionalisti penso soprattutto ai passaggi che descrivono la posizione indiscussa del diritto naturale e del diritto romano ; in Break Time , il resoconto dell’influenza della scuola storica è molto interessante e in questo senso costituisce un eccellente complemento al più astratto The di Walter Wilhelm lo sviluppo della metodologia giuridica nel corso del XIX secolo. L’uso nell’insegnamento fa rivivere una parte importante della storia della giurisprudenza nordica per gli studenti, che possono vivere la storia del diritto non solo come qualcosa di passato e obsoleto, ma in larga misura un discontinuo che si estende oltre le banalità di oggi in un futuro incerto… Voglio credere che fino ad allora la tetralogia di Björnes – parte III La direzione costruttiva 1871–1910 e parte IV Realismo e realismo scandinavo 1911–1950 – completata nell’ultima parte del decennio molto attende lettura emozionante. Håkan Gustafsson

Vino e acqua – riconoscimento dei diritti “religiosi”

Il mio regno non appartiene a questo mondo. – Gio. 18:36

A cura dell’avvocato D AN H ANQVIST 1

Dopo che la Riforma ha posto fine alla giurisdizione del diritto canonico in

Svezia, la questione della validità del diritto canonico – e forse di altro diritto religioso – davanti alle autorità statali e ai tribunali, nonché la continuità giuridica tra la chiesa medievale e le confessioni contemporanee, è tornata sulla scia della riforma della chiesa di stato del 2000. L’articolo discute alcuni problemi fondamentali associati al riconoscimento del diritto religioso all’interno del sistema giuridico statale , ad es. riguardo alla libertà religiosa. L’articolo discute una serie di zone di conflitto tra il diritto svedese e quello canonico (ad esempio il diritto matrimoniale, lo stabilimento di persone giuridiche e i beni

la legge) e la posizione delle sentenze e decisioni di diritto canonico nel diritto svedese.

1. Introduzione La

lotta tra diritto interno, diritto nordico e diritto canonico infuriò per tutto il Medioevo. 2 La Messa cattolica ottenne rapidamente il riconoscimento tra la popolazione svedese ei riformatori dovettero procedere con cautela per cambiare questa parte della vita delle persone; Il diritto canonico rimase d’altra parte per tutto il tempo un corpo estraneo che non ebbe mai realmente accettazione e che non venne mai assimilato (il vil ket avrebbe facilitato il lavoro dei riformatori). 3 Contro le ambizioni irrealistiche del diritto canonico si ergeva il pragmatismo del diritto nazionale nordico e la mancanza di visioni ideologiche. 4 Gli agricoltori svedesiné poteva permettersi di essere senza influenza nella chiesa che pagavano 5 ei principi canonici non potevano sostituire le richieste delle cose per il consenso per la decisione. 6 Al tempo delle leggi provinciali, si ritiene che il diritto canonico non fosse da esse attivamente riconosciuto

tribunali statali svedesi; al massimo, dove sarebbero state applicate le travi della chiesa . 7 Le travi della chiesa occupano una posizione difficile: non possono in alcun modo essere incluse in modo univoco nella divisione “canonica” e legge “statale” , rispettivamente , e hanno un chiaro carattere di compromesso. Possono essere caratterizzati come dera come nel diritto canonico svedese parzialmente ricevuto (ma quindi si applica come diritto interno) o come diritto canonico privato. 8 Si dice che la concentrazione di Reforma abbia reso il diritto canonico completamente fuori dal potere in Svezia. 9 Grim berg strombazzato che “[sul] la potenza mondana della chiesa in Svezia, Västerås’ Riksdag ha messo bruscamente fine a tutti i tempi. Il tempo dei ‘grandi vescovi’era fuori”. 10 Ciò non impedì a gran parte del diritto canonico medievale e delle leggi provinciali delle leggi provinciali (principalmente l’Upplandslagen) di sopravvivere in termini materiali come diritto civile ecclesiastico, cioè in virtù dell’autorità dello stato svedese. 11 La questione se il diritto religioso – e in particolare il diritto canonico – sia riconosciuto all’interno dell’ordinamento giuridico svedese ha acquisito , forse in modo un po’ sorprendente, nuova rilevanza nel diritto svedese attraverso le riforme attuate dal rapporto Stato-Chiesa a cavallo del millennio. 12 Si crede nel rapporto reciproco tra lo Stato, la Chiesa di Svezia e altrisocietà sono cambiate quando la legge (1998: 1593) sulle denominazioni (LTS) e la legge (1998: 1591) sulla Chiesa di Svezia sono entrate in vigore all’inizio del 2000: il rapporto tra la Chiesa di Svezia e lo Stato è cambiato dalla Chiesa della Svezia e le sue diocesi, congregazioni e comunità sono le proprie entità legali al di fuori dell’amministrazione statale e municipale . In connessione con la riforma è stato introdotto un nuovo tipo di associazione, “comunità religiosa registrata”, che per molti versi è principalmente senza fini di lucro per le associazioni; se LTS non contiene altre disposizioni, si applica quanto previsto per le associazioni senza scopo di lucro (DL 1997/98: 116, p. 22 e 180). Questa non è una forma principale di diritto associativo, in paritàcon imprese e associazioni, ma su una forma associativa allo stesso livello delle altre associazioni (Legge 1997/98: 116, p. 180). La registrazione della legge dell’associazione non significa che le attività dell’associazione siano state sanzionate dallo stato (SOU 1997: 41, p. 142 e segg.; Bill 1997/98: 116, p. 26). 13 Per es. la denominazione registrata Chiesa cattolica romana

kans 14 (RKK), si sostiene che la legge svedese abbia confermato la validità del diritto canonico in Svezia. 15

Dopo che il governo in vari modi (attraverso il ministro della Cultura alla Camera e il ministro della Giustizia in una risposta ad un’interrogazione scritta) ha dichiarato che (nel suo parere) il diritto canonico non si applica in Svezia, 16 tuttavia, un rappresentante del RKK ha ripetuto in un’intervista (invocando uno scambio di note con la Santa Sede in SÖ 2001: 45) l’affermazione precedentemente avanzata dal vescovo Anders Arborelius, ocd, e cioè che il consenso individuale alla riscossione statale non sarebbe richiesto per coloro che RKK ritiene di essere membri; la normativa svedese viene respinta in quanto “formalistica”. 17 Nella intervista, si fa anche riferimento alla “tradizione della Chiesa”, come il supporto per i singoli cole tasse e la riscossione non sarebbero richieste. È facile interpretare questo riferimento come riferito al diritto canonico (cioè una “tradizione” ecclesiastica che comporta obblighi legali). Nonostante il fatto che l’ intervistato abbia respinto come un malinteso l’affermazione secondo cui RKK sostiene che il diritto canonico si applica in Svezia, ha quindi rappresentato un’opinione che non può essere percepita diversamente da quella che il diritto canonico si applica certamente in Svezia e può dar luogo a obblighi ai sensi del diritto svedese .

A nome di RKK, si sostiene anche che questa associazione è identica alla Chiesa cattolica come esiste in Svezia dall’inizio del secolo (La Santa Sede in SÖ 2001: 54), nonostante sia ben consolidata che la continuità giuridica dalla chiesa medievale attraverso le parrocchie secondo il diritto svedese vada alla Chiesa di Svezia (Legge 1951: 100, p. 49; Bill 1997/98: 116, p. 80 ss. e 131). Questa sembra essere l’opinione della Chiesa di Svezia . 18 nozione è supportata dalla causa 19 e dal dokt ring 20 ed è stata ovviamente la base (tra l’altro) della legislazione applicabileper la Chiesa di Svezia (Legge 1995/96: 80, p. 6). Le aspettative di risposta RKK possono essere presenti anche in altre denominazioni. Le comunità musulmane, ebraiche e cristiane ortodosse hanno tutte quelli che possono essere considerati sistemi legali religiosi (il solo cattolico per l’ unione non avrebbe potuto ottenere questo privilegio). A proposito di quel tipo

le rivendicazioni vengono mantenute, gran parte del sistema giuridico svedese dovrebbe essere interessato (ad es. la forma di governo, l’ordinanza sulla libertà di stampa, il diritto di famiglia , il diritto penale, il diritto contrattuale, il diritto tributario, il diritto procedurale e persino il diritto immobiliare); devono essere sviluppate anche norme conflittuali tra i vari ordinamenti religiosi religiosi . Una riforma così significativa dovrebbe forse avere anche una forma giuridica (cosa che non è avvenuta). Sono venuto più in questo articolo (con principalmente il diritto canonico come esempio) per spiegare perché la riforma non ha significato che il diritto religioso sia stato riconosciuto in Svezia su una base diversa da quella contrattuale (come è stato per molto tempo).

Per quanto riguarda il diritto canonico, è stato negato che sarebbeessere un ordinamento giuridico . 21 La Chiesa cattolica afferma con forza il contrario. 22 Con Joseph Raz, invece, si potrebbe dire che «[i] sarebbe arbitrario e inutile cercare di fissare un confine preciso tra ordinamenti normativi che sono ordinamenti giuridici e ordinamenti che non lo sono . Di fronte a casi limite è meglio ammettere le loro credenziali problematiche, enumerare le loro somiglianze e legami dissimili con i casi tipici, e lasciar perdere ”. 23 In questo articolo, parto dall’autoconcezione che la Chiesa cattolica ha del diritto canonico come ordinamento giuridico.

2. Principali questioni

un “riconoscimento” del diritto canonico nell’ordinamento giuridico svedese può significare sia che la legge non interferisca nelle questioni di diritto canonico regola (riconoscimento “passivo”), sia in parte per aumentare il diritto noniska è dato effetto anche in l’ordinamento giuridico svedese (riconoscimento “attivo”).

Una guida per questo problema attuale può essere cercata nel diritto internazionale privato e procedurale svedese , per cui un problema fondamentale nella sua applicazione al diritto canonico è che sono modellati dall’interazione tra i sistemi giuridici statali . 24 Ciò può causareche aree significative del diritto canonico (ad esempio alcune questioni relative alla dottrina e alla confessione) sono considerate dai tribunali svedesi come

aree di cui non si occupano. 25 La questione di quali siano secondo la legge svedese condizioni “religiose” e quali siano condizioni che hanno rilevanza giuridica è decisa secondo la legge svedese e dagli organismi svedesi (Bill 1997/98: 49, p. 14; anche SOU 1998: 113, p. 312; Bill 1981/82: 172, p. 5; Prop. 1998/99: 70, p. 5). La libertà di religione non richiede il riconoscimento attivo delle regole interne delle comunità religiose. 26 Un riconoscimento attivo del diritto religioso: (i) avrebbe conseguenze per le persone che non condividevano le convinzioni della religione in questione, ad es. nei casi in cui la legge religiosa influenzerebbe i giudizi sullo status,ma anche nei casi (che possono verificarsi ai sensi del diritto canonico) che un atto giuridico non valido ai sensi del diritto religioso sia considerato valido ai sensi del diritto statale, e viceversa; 27 (ii) creare complicate situazioni di collisione tra ad es. diritto canonico e diritto musulmano nei casi in cui una persona si è Andrea Ceccobelli convertita da una religione all’altra, poiché né il diritto canonico né il diritto musulmano riconoscono le conversioni; 28 e (iii) se la legge religiosa ha la precedenza sullo stato nei casi in cui vi è una discrepanza, andare ben oltre la libertà religiosa e comportare una pretesa di sovranità sulla legge religiosa. Dall’altrad’altro canto, il riconoscimento attivo porterebbe i tribunali e le autorità statali a dover considerare se determinate circostanze sono conformi alla legge religiosa. In tali situazioni, il riconoscimento porterebbe a un’ingerenza statale nella vita interiore delle comunità religiose e quindi a una minore libertà religiosa. I sistemi legali religiosi all’interno del sistema legale civile possono davvero essere utilizzati solo a condizione che l’individuo lo desideri. 29 Almeno lo stato svedese non interferisce nelle condizioni interne della Chiesa cattolica (cfr., ad esempio, il verbale della dichiarazione di Malmgren in NJA 1937, pp. 247 å 249) (esiste quindi un riconoscimento passivo). Quanto adel riconoscimento attivo si può affermare che possono sussistere i presupposti per la “ Andrea Ceccobelli riprobazione” del diritto straniero. 30 Normalmente, non viene riconosciuto né applicato un diritto straniero che porti ad un risultato manifestamente incompatibile con i principi del proprio diritto ( ordre public ). 31 Un’analoga applicazione al rapporto tra Stato e diritto canonico è interessata da questo principio. 32