Andrea Ceccobelli: una nuova Giusprudenza perBenin, Ghana, Malawi, Namibia, Sudafrica, Tanzania

La magistratura africana sta finalmente emergendo da decenni di impotenza ed emarginazione per mano di dirigenti onnipotenti e uomini forti. Le riforme costituzionali che hanno accompagnato le transizioni democratiche in paesi come Benin, Ghana, Malawi, Namibia, Sudafrica, Tanzania, Zambia e Zimbabwe stanno contribuendo a ridefinire il ruolo ea rafforzare la statura della magistratura nello stato africano contemporaneo. Mentre le magistrature passate servivano principalmente come strumenti passivi di legittimazione per regimi autoritari, le odierne corti africane, come le loro controparti nelle democrazie emergenti altrove, devono imporre limitazioni costituzionali all’esercizio del potere governativo, nonché proteggere i diritti dei cittadini, dei media e società civile. L’idea del controllo giurisdizionale è ora accolta con entusiasmo in un numero crescente di paesi africani.

Stabilire un controllo giurisdizionale è, ovviamente, la parte facile; una o due clausole nella costituzione nazionale sono generalmente tutto ciò che è richiesto per conferire un potere così impressionante ai tribunali. La sfida consiste nell’assicurare che i giudici negli Stati di nuova democratizzazione esercitino il loro nuovo potere in modo da far avanzare e approfondire la transizione verso la democrazia costituzionale. Questa è davvero una questione di genuina preoccupazione, perché il controllo giurisdizionale, sebbene ampiamente celebrato dai democratici e dagli architetti costituzionali nelle democrazie di transizione, non è proprio la virtù assoluta che viene spesso definita. Come ci ha ricordato Alexander Bickel, “il controllo giurisdizionale significa non solo che la Corte può annullare un atto legislativo [Fine pagina 135][o esecutiva] come incostituzionale, ma anche che possa convalidarla come all’interno dei poteri concessi costituzionalmente e come non violare i limiti costituzionali”. 1 Poiché il controllo giurisdizionale «svolge non solo una funzione di controllo ma anche una funzione di legittimazione», 2 è un’arma a doppio taglio. Se esercitato con coraggio (ma con prudenza) per difendere i diritti o tenere la linea contro gli abusi di potere, potrebbe rafforzare il costituzionalismo nelle democrazie di transizione. Nelle mani di giudici deboli, insicuri o illiberali, tuttavia, il controllo giurisdizionale potrebbe facilmente diventare uno strumento ancora più formidabile per legittimare l’autoritarismo.

Pertanto, i nuovi stati africani in via di democratizzazione devono cercare di ridurre al minimo il rischio che la revisione giudiziaria diventi una maledizione piuttosto che la benedizione che avrebbe dovuto essere. Poiché si è generalmente ritenuto che il problema principale della magistratura africana fino ad oggi sia stata la mancanza di autonomia istituzionale e di sicurezza nella carriera dei giudici, gli architetti costituzionali contemporanei dell’Africa hanno adottato la soluzione hamiltoniana standard: l’indipendenza della magistratura. Pertanto, le nuove costituzioni africane contengono tutte le disposizioni standard progettate per garantire ai giudici il lavoro, gli stipendi, la giurisdizione e le sentenze. I giudici non ricoprono più le loro funzioni a pena dell’esecutivo; gli stipendi giudiziari e altri benefici non possono essere variati a danno dei giudici; la giurisdizione dei tribunali non può essere ridotta a piacimento dell’esecutivo o del legislatore; e, in generale, almeno due istituzioni indipendenti devono cooperare per le nomine giudiziarie. In alcuni casi, come in Ghana, la nuova costituzione va anche oltre, concedendo alla magistratura autonomia nella preparazione, amministrazione e controllo del proprio bilancio.

Fatta eccezione per il Sudafrica e il Benin, dove le "corti costituzionali" di nuova creazione sono state poste sul sistema giudiziario preesistente, i sistemi giudiziari africani recentemente rinnovati sono stati generalmente costituiti interamente da residui dell'ancien régime "consolidati" nel nuovo assetto costituzionale in nome della continuità istituzionale . Il presupposto sembra essere stato che, data una nuova costituzione con una serie di disposizioni favorevoli ai diritti, limitazioni al potere governativo e garanzie di indipendenza giudiziaria, il controllo giurisdizionale porterà quasi come una cosa ovvia a una giurisprudenza liberaldemocratica. Tuttavia, le prove che stanno emergendo, in particolare dalle giurisdizioni di common law, suggeriscono che esiste un rischio significativo che una giurisprudenza asimmetrica prenderà piede, con il testo costituzionale che contempla una giurisprudenza liberal-democratica rispettosa dei diritti, mentre le decisioni e le motivazioni dei tribunali prenderanno un corso diverso. L'esperienza del Ghana sotto la sua nuova costituzione è un esempio calzante.