andrea-cerioli-e-la-fidanzata-arianna,-arrivata-la-decisione:-“ci-siamo-presi…”

Andrea Cerioli e la fidanzata Arianna poco attivi sui social. Lei: “Ci siamo presi tempo per noi”

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione formano una delle coppie nate a Uomini e Donne. Nelle scorse settimane i due sono stati al centro del gossip, poichè l’ex tronista è stato uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. La giovane influencer oggi dopo aver dato il suo buongiorno ai propri fan, ha risposto a una delle tante domande ricevute ammettendo che lei e il suo fidanzato sono stati poco attivi sui social.

Le parole scritte da Arianna sono state le testuali: “Avete ragione. Ma un po’ ci siamo presi tempo per noi“.



Arianna Cirrincione sul fidanzato Andrea Cerioli confessa: “Stiamo aiutando i miei con il trasloco”

Andrea Cerioli durante la partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 ha dimostrato di amare tantissimo la sua fidanzata Arianna Cirrincione. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver concluso la sua esperienza in Honduras, a quanto pare non si è mostrato parecchio sui social al fianco della propria amata: un dettaglio che non è sfuggito ai tanti fan della coppia. La giovane influencer a un utente della rete che su Instagram le ha chiesto come mai lei e Andrea sono spariti da un po’, ha fatto capire che hanno deciso di godersi i loro momenti privatamente dopo essersi ricongiunti.

A questo punto Arianna ha aggiunto:

“In questi giorni invece stiamo aiutando i miei con il trasloco, quindi siamo molto presi”.

Andrea Cerioli, la fidanzata Arianna Cirrincione rassicura i loro fan: “Torneremo presto”

Successivamente sempre con lo stesso post, Arianna Cirrincione ha rassicurato tutti coloro che si sono preoccupati per il fatto che lei e il suo fidanzato Andrea Cerioli si sono mostrati pochissimo insieme sui social: “Torneremo presto”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che di recente ha fatto sapere di non essere mai scesa a compromessi, invece a chi le ha chiesto dove andrà in vacanza ha risposto: “Ci godiamo un po’ la Liguria. Poi andremo in Puglia e in Sardegna”.