andrea-cerioli,-il-retroscena:-in-passato-sarebbe-stato-corteggiato-da-una-donna-del-trono-over-(foto)

Andrea Cerioli

Andrea Cerioli corteggiato da una dama del Trono over? Il rumor

Non tutti ricordano che Andrea Cerioli in passato oltre ad aver partecipato al Grande Fratello ha ricoperto il ruolo di tronista per ben due volte. Durante la sua prima partecipazione a Uomini e Donne avvenuta nel 2014., il ragazzo bolognese sarebbe stato corteggiato da una dama del Trono over. Almeno è quanto è stato riportato dal noto portale web Bigodino.it.

Infatti, in un articolo si legge: “Andrea Cerioli, nel corso della sua prima esperienza nel dating show di Maria de Filippi era stato corteggiato da una dama ancora presente nel programma. Nella scorsa edizione aveva fatto parlare di sé per la conoscenza che aveva iniziato con il partenopeo Armando Incarnato. Di chi si tratta? Della bellissima Brunilde Habibi. La dama non è affatto un nuovo arrivo nel programma di Maria de Filippi, dato che già nel 2014 aveva preso parte al programma. In quell’occasione Brunilde aveva vestito i panni di corteggiatrice del trono classico: uno dei tronisti era Andrea Cerioli, mentre l’altro era Jonas Berami“.

Brunilde, ex dama del Trono over di U&D

Quella riportata dal sito Bigodino sembra essere una verità a metà. Infatti, l’ex dama Brunilde Habidi che oggi ha 33 anni, nel 2014 ha partecipato davvero a Uomini e Donne, ma non è mai apparsa come corteggiatrice del duo di tronisti composto da Andrea Cerioli e l’attore spagnolo de Il Segreto, Jonas Berami.

Infatti, quest’ultimi erano seduti sul trono a settembre del 2014. Pare che si tratta di quella di Luca Viganò e Marco Fantini, che hanno rivestito il ruolo di tronisti nella primavera del 2014, prima delle ferie estive. (Continua dopo al foto)

Brunilde, ex dama del Trono over di Uomini e Donne

Roberto Ciufoli lancia una frecciata ad Andrea Cerioli

Recentemente l’ex naufrago Roberto Ciufoli è tornato a parlare della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021. Tuttavia, il giornalista gli ha chiesto se un giorno farà prima o poi il Grane Fratello Vip.

Il comico ha detto mai nella vita e poi ha colto l’occasione per lanciare una frecciata velenosa al vincitore Awed e all’ex tronista Andrea Cerioli. “E’ un po’ la piega che ha preso anche l’Isola, tutto sommato ha trionfato l’idea di aver portato il divano in riva al mare. Andrea e Awed, con tutto il rispetto, hanno fatto il Grande Fratello e non l’Isola”, ha asserito l’attore.