andrea-cerioli,-sfogo-della-fidanzata-arianna:-“persone-che-andrebbero-estinte”

Andrea Cerioli, la fidanzata Arianna Cirrincione si sfoga: “Persone che andrebbero estinte”

Arianna Cirrincione che si è fatta conoscere dal pubblico per aver trovato l’amore a Uomini e Donne, oggi lunedì 12 luglio 2021 si è lasciata andare a un duro sfogo sui social.

Per la precisione la giovane influencer ha condiviso tra le storie di Instagram una fotografia in cui si vede una tartaruga caretta che è stata trattata nel peggiore dei modi in una spiaggia, e ha inserito la testuale didascalia: “Persone come voi andrebbero estinte”.



Arianna Cirrincione manifesta il suo disappunto: “Complimenti a chi ha fatto una cosa del genere”

Una pagina Instagram chiamata “Filippolindt_e_mela” ha raccontato uno sconcertante accaduto avvenuto a Maiori, costiera amalfitana. Per la precisione una tartaruga caretta approdata nella spiaggia in cerca di un posto per nidificare dopo essere stata messa in sicurezza da dei volontari è stata stressata, a causa di coloro che non hanno rinunciato a piazzare gli ombrelloni. Stando a quanto è stato raccontato da alcuni testimoni, la tartaruga addirittura sarebbe stata colpita con un bastone: lo stesso trattamento a quanto pare le è stato riservato in un’altra spiaggia: la tartaruga infatti si è vista costretta a rinunciare a deporre le uova. A dire la sua ci ha pensato Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli, un ex concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Sempre nello stesso post che non è sfuggito all’influencer, inoltre si parla anche di una tartaruga gravemente ferita da qualcuno che le ha disarticolato le pinne anteriori e causato una frattura al cranio nei pressi di Ischitella: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha manifestato il proprio disappunto: “Che schifo. Complimenti ai gestori di questi bagni e a chi ha fatto una cosa del genere“.

Andrea Cerioli, la fidanzata Arianna ironizza: “E’ sempre in mezzo alle scatole”

Oggi Arianna Cirrincione inoltre ha ironizzato sul fidanzato Andrea Cerioli, dopo aver dato il suo buongiorno a chi la segue:

“Io sono tornata dove c’è la mia luce preferita. In realtà anche il salotto ha una bellissima luce ma Andrea è sempre in mezzo alle scatole. Quindi io mi isolo qui”.

A questo punto l’influencer che di recente ha chiarito che lei e il suo amato si sono presi un po’ di tempo per loro, ha annunciato: “Il trasloco è ormai praticamente finito. Dobbiamo solo finire di sistemare il tutto. Ci siamo presi questo weekend di stop diciamo. Come vi avevo promesso vi racconto tutto per quanto riguarda l’arredamento. Vi tengo aggiornate”.

