andrea-damante,-con-lui-un-ex-di-amici.-l’ha-voluto-lui:-di-chi-si-tratta

Andrea Damante è di sicuro un tipo versatile: ma adesso spunta fuori una sorpresa…

Nell’ultimo periodo la carriera di Andrea Damante è venuta fuori in maniera esponenziale. Dagli esordi come tronista ad Uomini e Donne alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, il giovane siculo-veronese è in crescita.

Adesso arriva il suo nuovo pezzo, il primo singolo da quando il giovane è sotto contratto con la Warner Music Italia. Il brano si intitola Understatement pt.1: è già disponibile sulle piattaforme online, ma adesso è uscito anche il videoclip. Che riserva una sorpresa inaspettata.

Andrea Damante: ma guarda che sorpresa

Il brano ha la voce della brava e promettente Brigitta Truitt, e questa sembra già essere stata un’ottima scelta. Il brano infatti sta piacendo, e si sta già imponendo come uno dei pezzi che ci faranno ballare nell’estate 2021.

La canzone racconta un’appassionante e tormentata storia d’amore, perfettamente in linea con le aspettative di un brano per l’estate, che nel videoclip viene interpretata da due “volti noti” a chi ama la televisione.

Il protagonista maschile è Biondo, il rapper già allievo della scuola di Amici. Biondo partecipò alla diciassettesima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ed arrivò fino al serale. Partecipava vestendo la casacca della squadra bianca insieme alla cantante Emma Muscat, con cui visse una relazione.

Non è la prima volta che Biondo si “cimenta” con il video. Dopo essere stato sotto contratto con la Sony, infatti, il rapper ha preso parte ad una puntata della serie tv Che Dio ci aiuti sulla Rai.

La protagonista femminile sarà invece una tiktoker classe 1999, Giorgia Malerba. La giovane ternana ha svelato un talento notevole nell’intrattenimento, ed ora per lei è pronto il debutto nel mondo della musica.