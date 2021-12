andrea-damante-ha-tradito-giulia-de-lellis-con-tre-amiche-famose-di-uomini-e-donne.-ecco-chi-sono,-la-scoperta-choc

Dietro ai tradimenti dell’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante alla ex fidantaza Giulia De Lellis pare ci fossero tre amiche della giovane influencer. Ma chi sono queste ragazze che hanno tradito la fiducia della De Lellis andando a letto con il dj veronese? Ecco i nomi più gettonati che circolano sul web…

Andrea Damante: con chi ha tradito Giulia De Lellis?

Le corna di Giulia De Lellis non sono più da tempo una novità da un bel po’. Ma a tenere alta la curiosità è sempre stata l’identità delle amanti di Andrea Damante. A distanza di qualche anno, dopo l’ennesimo ritorno e l’ennesima rottura tra i due, l’nfluencer torna a parlare di quei tradimenti e conferma essere avvenuti con delle ex amiche… L‘influencer stanca delle accuse sulla sua nuova frequentazione con Carlo Beretta, decide di vuotare il sacco contro Damante svelando dei dettagli mai confermati e resi noti prima. Giulia durante un lungo sfogo su Instagram torna a ribadire di non aver mai tradito l’ex fidanzato. Tenendoci a precisare che quella che ha subìto un vero tradimento con delle ex amiche è stata lei! Ecco le sue parole:

Non mi piace passare per quella che non sono. soprattutto se l’argomento in questione è una grandissima mancanza di rispetto che io ho subìto sulla mia pelle. E soprattuto con un amico, IO non lo farei neanche al mio peggior nemico. Io mentre sono fidanzata, con un amico assolutamente no, io no, ma magari c’è chi lo fa non io… E ci sono alcune delle mie ex amiche che possono confermare questa cosa!

Chi erano le amanti di Damante?

Ma chi sono le ex amiche di Giulia De Lellis che sono andate a letto con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante? Secondo le voci più insistenti sul web, si parla di tre ragazze: due famose e una no. I due volti noti che si sostiene siano state amanti del dj sono Sonia Lorenzini e Martina Luchena, entrambe ex protagoniste di Uomini e Donne. ( continua dopo la foto)