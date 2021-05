andrea-damante,-importante-svolta-professionale-dopo-“scelte-sbagliate”

Il deejay ha raggiunto un traguardo molto importante: l’annuncio su Instagram ha fatto il pieno di like in pochi minuti

Andrea Damante ha appena annunciato ai suoi follower su Instagram una novità molto importante, importantissima. Una svolta professionale che fa sognare lui e i tanti fan che hanno sempre creduto in ciò che fa e nelle sue creazioni. Damante non ha mai abbandonato la musica, ha iniziato a fare il deejay a Verona da prima di approdare nello studio di Uomini e Donne. Ha continuato a fare lo stesso lavoro anche dopo, con qualche parentesi televisiva ma è sempre rimasto fedele alla sua consolle. Ha sognato, ha lottato e alla fine sta riuscendo a dimostrare a tutti che può avere voce in capitolo nella scena musicale.

Se ne è accorta anche una casa discografica, una di quelle più rinomate e importanti. Andrea Damante è entrato nella Warner Music Italia e lo ha annunciato con un post su Instagram direttamente dalla sede dell’etichetta. Ha postato una foto in cui posa con alle spalle le iniziali luminose della Warner, poi un video girato sul tetto del palazzo. Una novità davvero molto importante per chi fa musica. Inutile dire che in questo momento il Dama stia toccando il cielo con un dito:

“Momenti alti, momenti bassi, scelte giuste e scelte sbagliate, è successo tanto negli ultimi anni ma ho cercato sempre di darmi una direzione, una strada, un obbiettivo, senza mai mollare un giorno… Oggi sono felice di aver raggiunto un bel traguardo consapevole che c’è ancora tanta strada da fare”

Quindi ha aggiunto che con enorme piacere è felice di annunciare di essere entrato a far parte della famiglia della Warner Music Italia. E ha subito dato appuntamento ai suoi fan per il prossimo giugno: un album in uscita? Il traguardo è notevole e va ad aggiungersi a tante altre soddisfazioni che ha sempre avuto nel corso degli anni. Quando entrò nella Casa del GF Vip disse di essere contento di poter stare fermo nello stesso posto per più di una settimana, perché è richiesto in tutta Italia quindi è sempre in viaggio – quando le discoteche erano aperte, almeno -.

Non ha nascosto di aver passato dei momenti non facili e di aver fatto scelte sbagliate, ma oggi può dirsi felice e soddisfatto. Dunque da oggi Andrea Damante fa parte della Warner Music Italia, casa discografica anche di artisti come Laura Pausini, Ligabue, Annalisa e Achille Lauro. Come anche degli emergenti Deddy e Tancredi di Amici 20. In bocca al lupo!