andrea-damante,-lo-spoiler-su-zorzi-e-tommaso-stanzani:-parla-il-deejay

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono ufficialmente una coppia. Sulla questione c’erano già pochi dubbi: paparazzate, fotografie, gite fuori porta assieme… Tutto materiale che non è mancato nell’ultimo periodo. I due ‘Tommy’ a un certo punto sono pure usciti allo scoperto non preoccupandosi delle telecamere sempre attente dei paparazzi, mostrandosi alla luce del sole. Ma c’è un ma. Vale a dire che né l’ex allievo di Amici né l’influencer milanese, per il momento, hanno commentato la loro frequentazione. Ci ha pensato Andrea Damante a farlo…

Ieri sera ha avuto luogo la prima serata di Battiti Live 2021 con la conduzione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Tra gli artisti, ospiti della serata, c’è stato il deejay veronese, ex storico di Giulia De Lellis, che si è esibito con il suo nuovo brano “Understatement”. Nel corso della serata, l’ex tronista di UeD, nel dietro le quinte, è poi apparso in compagnia di Tommaso Zorzi (sbarcato poche ore prima in Puglia) che ha assistito allo show musicale a cui ha partecipato Stanzani. Una parola ne ha tirata un’altra ed è scattato lo spoiler.

In un video che è circolato in rete, Damante, mentre era al fianco del vincitore del GF Vip 5, a domanda diretta di come stesse andando la sua ultima fatica musicale, ha risposto con un entusiasta “sta volando”. Subito dopo ha aggiunto, rivolgendosi a Zorzi: “Non vedo l’ora che il tuo moroso la balli”. Controreplica del milanese: “E la balla ora?”. Risate

Naturalmente non è passata inosservata l’espressione “il tuo moroso”. Insomma i due Tommy pare proprio che facciano sul serio e che da una semplice conoscenza siano passati allo step successivo.

Damante fa sul serio con Elisa Visari…

Stanzani e Zorzi procedono a gonfie vele in amore, proprio come Damante che dopo essersi lasciato con Giulia De Lellis si è legato sentimentalmente all’attrice Elisa Visari. Una storia che è andata crescendo giorno dopo giorno: a oggi la coppia sembra solidissima tanto che Andrea in diverse occasioni non ha escluso passi importanti da compiere assieme ad Elisa. In alcune circostanze ha anche ricordato che da sempre sogna una famiglia lasciando intendere che la relazione con l’interprete potrebbe essere quella giusta per un figlio.