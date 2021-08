Andrea Delogu glissa sulla separazione da Francesco Montanari: il gossip

Andrea Delogu e Francesco Montanari sembravano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo e invece i due nei mesi scorsi si sono separati. La conduttrice e l’attore, tuttavia, sulla loro separazione hanno mantenuto l’assoluto riserbo e in tutto questo tempo non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito. Ed anche oggi rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram Andrea Delogu ha glissato sulla rottura con Francesco Montanari non rispondendo a nessuna domanda in merito. I due dopo un breve periodo di fidanzamento si sono sposati nel 2016 e lasciati lo scorso gennaio senza mai dichiarare ufficialmente i motivi del loro matrimonio.

Andrea Delogu torna in onda con un nuovo programma, l’annuncio: “A novembre su Rai2”

Andrea Delogu l’anno scorso ha condotto la versione estiva de La vita in diretta con Marcello Masi ed adesso ha annunciato che per la prossima stagione televisiva ci sono importanti progetti in ballo. Sempre su Instagram a chi le chiedeva se avrebbe condotto un programma tutto suo ha annunciato:

“Si, a novembre su Rai2. Poi fino a che non parte non do nulla per certissimo, ma così dovrebbe essere.”

Non resta, dunque, che attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Andrea Delogu fa una confessione privata: “Mai avuto dipendenze”

Andrea Delogu, infine, tra le varie confessioni ha anche ammesso di non essere fumatrice: “Mai avuto dipendenze. È molto più raro trovare qualcuno che non fuma che il contrario. Domanda: hai mai baciato una persona non fumatrice? Sai che se fumi nessuno ha mai sentito che sapore ha la tua bocca?” La conduttrice che è reduce da una brutta disavventura in vacanza, ha anche parlato dei suoi genitori, che non separati hanno un ottimo rapporto, del fratello più piccolo e dell’amicizia con Ema Stokholma.

L’articolo Andrea Delogu annuncia un nuovo programma e glissa sulla separazione da Montanari sembra essere il primo su LaNostraTv.