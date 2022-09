Andrea Delogu cacciata dal ristorante: il motivo è assurdo, lei si sfoga sui social

Nelle ultime ore è diventato virale un video su Tik Tok attraverso il quale la Andrea Delogu si è sfogata in seguito ad un episodio che l’ha coinvolta. Si è trattato di un vero e proprio sfogo a cuore aperto con i suoi followers. Alla famosa conduttrice non è stato permesso di entrare in una trattoria di Roma a causa del suo outfit non ritenuto idoneo per l’ingresso. Andrea ha anche discusso con la proprietaria del locale che è stata abbastanza scortese in quanto non ha avuto il coraggio di dire realmente il motivo che le vietava l’ingresso. Ecco tutti i dettagli.

Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, negli ultimi mesi è spesso al centro dei riflettori per la sua carriera che sta decollando particolarmente. Prima col suo programma Tonica, poi con la co conduzione di Tim Summer Hits, al fianco di Stefano De Martino, ha dato prova, ancora una volta, del suo talento e della sua umiltà. Donna spigliata, intraprendente e molto solare si presenta al pubblico proprio così com’è, nella sua semplicità. In virtù di ciò, infatti, parlando con i suoi followers, ha dato libero sfogo alla sua rabbia circa quanto accaduto in un locale romano.

Pochissime sere fa, Andrea Delogu, dopo il suo allenamento in palestra, si è recata in una trattoria romana per cenare. Il locale non era pieno, lei era con un’altra persona ma le è stato proibito di entrare. Il motivo è stato imbarazzante. “Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”.

“Era vuoto, c’erano tre tavoli. Mi dice che era pieno e che dovevamo prenotare. Mi dà il bigliettino”. Andrea, allora, se ne va ma le rimane il dubbio che qualcosa non quadra e poco dopo, con un escamotage, ha la prova che i suoi dubbi sono fondati. “Faccio il giro del palazzo e mi viene un dubbio. Chiamo e chiedo di prenotare un tavolo per venti minuti dopo, per tre persone. Mi chiede se dentro o fuori e mi dice che ci aspetta. Mi sono inc…..ta. Le ho detto che ero la ragazza di prima e che allora ci avevano rimbalzato perché eravamo vestiti male.” Così continua lo sfogo della conduttrice su Tik Tok.

Andrea Delogu, dunque, è stata fatta fuori dalla proprietaria di una trattoria romana a causa del suo outfit semplice, da palestra. La sua rabbia, però, è scaturita dalla presa in giro e dalla bugia della signora. “Ma nel 2022 ancora il dress code in un locale? Eravamo vestiti normali. E soprattutto mi dici una balla? Dimmi che c’è un dress code allora, nonostante il tuo locale sia una trattoria, non che è tutto pieno. Mi ha fatto inc….re la bugia. Ci sono rimasta male”. Così ha concluso il suo sfogo con i suoi followers che le hanno dato pienamente ragione. Voi che ne pensate? Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

