Andrea Delogu cambia look, la conduttrice è pazzesca: cosa ha fatto ai capelli FOTO

Andrea Delogu è una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. Dotata di un grande fascino, di recente si è mostrata sui social in una versione del tutto nuova. Ecco la foto che lo dimostra.

Nuovo look per Andrea

Essendo un personaggio pubblico, Andrea Delogu aggiorna quotidianamente il profilo Instagram con scatti artistici e della quotidianità. Molti concordano nel dire che sia dotata di un fascino inestimabile. Qualche settimana fa ha pubblicato un video in cui mostra la sua nuova chioma con un colore tendente al rosso. Come sempre ha confermato una spiccata simpatia molto gradita dai follower. “Qualunque cosa indossi sei sempre incantevole e raffinata”, ecco uno dei commenti che ha ricevuto nel giro di poco tempo. Non a caso ha ottenuto in meno di 24 ore quasi 169.000 like.

Un curriculum eccellente

Andrea Delogu è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e scrittrice italiana. Nata a Coriano il 23 maggio 1982, compare per la prima volta in televisione nel 2002 in qualità di ballerina nello show Mai dire domenica, condotto da Mago Forest. Due anni dopo ha avuto modo di condurre su Sky canale 119 il magazine Vetrina e Top of VJ. Nel 2008 è entrata a far parte del cast di Saturday night live from Milano su Italia 1. Nel 2014 ha condotto con Marco Giusti il programma della Rai in seconda serata Stracult. Nel 2016 è stata una conduttrice radiofonica della diretta del Festival di Sanremo 2016 su Rai radio 2. Dal 2020 conduce La vita in diretta estate in coppia con il collega Marcello Masi. Ciò dimostra che ha una carriera degna di tutto rispetto.

Tra arte, cinema e realtà

Andrea Delogu è una professionista che opera su più fronti. Non a caso ha partecipato alla Manifestazione dei Bauli a Piazza del Popolo a Roma per sostenere in prima persona i lavoratori che appartengono al mondo dello spettacolo. La protesta è stata fatta perché a causa del Covid le attività sono ferme da più di un anno. Come se non bastasse ha avuto il ruolo di protagonista con Giampaolo Morelli nel film Divorzio a las Vegas. Infine ha posato come modella per le opere dell’amica Ema Stokholma.

