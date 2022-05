andrea-delogu-esce-alla-scoperto:-prime-foto-con-il-fidanzato-luigi-bruno

Andrea Delogu e Luigi Bruno accendono il gossip: spuntano le prime foto della coppia

Dopo mesi di gossip, rumors e indiscrezioni, finalmente la conduttrice e speaker radiofonica è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato Luigi Bruno, modello 23enne. Nel dettaglio, in occasione del 40° compleanno della conduttrice il giovane ha postato sul suo profilo Instagram una tenera foto, visibile in apertura dell’articolo, in cui i due sono sdraiati su un prato verde abbracciati. A commento il modello ha scritto semplicemente ‘Auguri Baby’. Lo scatto è stato poi ripostato dalla stessa Delogu nel suo profilo ufficiale a conferma e ufficialità della sua nuova storia d’amore. Insomma, la conduttrice dopo la fine del suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari ha ritrovato la serenità accanto al modello.

La conduttrice di Rai2 dimentica Francesco Montanari con Luigi Bruno: chi è il nuovo fidanzato

La speaker radiofonica per anni è stata legato all’attore de Il Cacciatore. I due si sono sposati nel 2016 ma nel gennaio del 2021 hanno annunciato la loro separazione senza svelarne i motivi. Adesso, Andrea Delogu è fidanzata con Luigi Bruno. Dopo circa un anno dalla fine del matrimonio ha voltato pagina con un modello più giovane di lei di 17 anni. La coppia è stata paparazzata per la prima volta insieme nell’ottobre scorso Sul ragazzo si sa molto poco solo che ha 23 anni e fa il modello. La conduttrice in una recente intervista televisiva ha annunciato così il suo nuovo fidanzamento:

“Ho iniziato a frequentare una persona molto più giovane di me. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma.”

Andrea Delogu e Stefano De Martino: arriva uno show musicale estivo

Gossip a parte, questa estate la conduttrice sarà impegnata insieme all’amico e collega Stefano De Martino alla conduzione di un nuovo programma di Rai2. Si tratta di uno show musicale estivo che si snoderà in varie tappe. Nei giorni scorsi sono già trapelate delle anticipazioni sulla location, sulla data di partenza che dovrebbe essere il 30 giugno, sul numero di puntate e altro. Mentre più avanti si avranno altre notizie in più

