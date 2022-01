Andrea Delogu, l’addio a Francesco Montanari: perché il matrimonio è finito

Per la prima volta Andrea Delogu ha svelato perché tra lei e Francesco Montanari l’unione è naufragata. I due erano sposati dal 2016 e si sono lasciati ufficialmente a dicembre 2020.

Andrea Delogu: l’addio a Francesco Montanari

Al settimanale F. Andrea Delogu ha svelato perché lei e l’attore Francesco Montanari si sono lasciati: la conduttrice ha dichiarato che il loro amore era finito e che, col tempo, avevano scoperto di volere entrambi cose diverse dalla vita. Nonostante l’addio tra i due i rapporti sarebbero rimasti civili e la conduttrice ha augurato il meglio all’attore per quanto riguarda il suo futuro.

“Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse”, ha confessato la conduttrice. Andrea Delogu ha anche rivelato che per un momento lei e Francesco Montanari avrebbero pensato anche di avere un figlio insieme ma poi si sarebbero resi conto che un bambino non avrebbe potuto “salvare” il loro rapporto.

“Pensavamo: i figli? Se vengono bene. Poi non sono venuti. Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro, non ci siamo dati tanto tempo. Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento”, ha ammesso la conduttrice.