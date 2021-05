La bellissima speaker radiofonica Andrea Delogu si è fatta immortalare nuda, diventando la musa della collega Ema Stokholma.

Meno pubblicizzata di altre colleghe della televisione, ma non per questo meno affascinante e sensuale, Andrea Delogu è senza ombra di dubbio una delle più belle tra le donne dello spettacolo. Donna di talento e molto riservata, Andrea è consapevole del suo fascino e di tanto in tanto si concede qualche servizio fotografico per riviste, pubblicità e anche per qualche amica. A proprio agio con il suo fisico, la conduttrice in questi anni si è fatta ritrarre anche senza veli, ma mai in pose provocanti o in foto che possano risultare volgari.

Di recente si è concessa come modella e musa dell’amica Ema Stokholma, anche lei speaker radiofonica, ma con una grandissima passione per la fotografia e la pittura. Il primo scatto senza veli è apparso su Instagram diversi mesi fa, ma è stato riproposto lo scorso marzo per mostrare al pubblico il lavoro completo. Le foto, infatti, servivano da modello per permettere ad Ema di completare il dipinto con protagonista l’amica senza veli.

Sia dalle foto che dal dipinto possiamo ammirare Andrea distesa sul letto completamente nuda e con le lenzuola che coprono al punto giusto per non fare risultare lo scatto volgare. La bellezza della modella, ma anche la pulizia e l’angolo dello scatto rendono questa immagine una vera e propria opera d’arte. Arte che poi si trasforma in un bellissimo dipinto che si lascia ammirare.

Andrea Delogu nuovamente musa senza veli di Ema Stokholma

Le due amiche hanno bissato il lavoro svolto tra le lenzuola ad un mese di distanza. Nei primi giorni di aprile, infatti, Ema ha pubblicato una nuova serie di scatti che ritraggono Andrea senza veli, questa volta in piedi (sempre di schiena) in mezzo alla natura. Ciò si vede è il volto di profilo della modella e la sua schiena. Anche in questo caso le diapositive servono solo da confronto con il successivo dipinto, altro pezzo di bravura della straordinaria speaker francese.

In questo secondo caso, però, Ema pubblica anche il video in cui mostra in che modo è stato realizzato il quadro. L’opera d’arte ha attirato la curiosità dei fan e quella di un’artista in particolare: Madame. La protagonista a sorpresa dell’ultimo Festival di Sanremo ha apprezzato sia i quadri che il video. Dallo scambio di battute tra l’artista e la fan, si evince che la cantante potrebbe essere il prossimo soggetto ritratto, anche perché Ema ha pubblicato un post in cui spiega di essere alla ricerca di nuovi modelli da ritrarre.