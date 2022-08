andrea-delogu,-nuova-dedica-a-stefano-de-martino:-spunta-un-retroscena-su-belen

Belen Rodriguez, spunta un nuovo retroscena: malumori per la vicinanza tra il fidanzato e la conduttrice

Non è mistero per nessuno che Stefano De Martino ed Andrea Delogu siano molto amici tanto che spesso, soprattutto in passato, si è parlato di un possibile flirt tra i due. Adesso i due sono anche colleghi sul palco perché conducono insieme Tim Summer Hits, ebbene, proprio a causa della loro vicinanza e della complicità sembra che la showgirl argentina sia su tutte le furie. L’ultimo retroscena lo riporta Thepipol_gossip e riporta che pare che la Rodriguez non abbia gradito il fatto che di recente, su twitter, la conduttrice ha dichiarato a tutti il suo affetto e la sua stima per l’ex ballerino. Il tweet incriminato recita:

“Posso dire Stefano DM TVB un casino, ma dirlo forte?”

Stefano De Martino ed Andrea Delogu troppo vicini: la showgirl è infastidita?

Sempre il sito sopra menzionato riporta anche altri dettagli che fanno pensare che tra le due donne possa esserci tutt’altro che un rapporto sereno e disteso. Pare infatti che mentre la conduttrice speaker radiofonica ‘segua’ sui social la ‘rivale’, Belen Rodriguez non ricambia affatto. E non è tutto perché nei giorni scorsi la sorella maggiore di Cecilia e Jeremia, stando a quanto riportava Dagospia, ha voluto lanciare un messaggio ben preciso ad una conduttrice. Sul sito si leggeva:

“Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?”

Che si trattasse proprio della Delogu che del resto non risparmia dediche e dichiarazioni di stima a Stefano?

La showgirl argentina è gelosa della conduttrice? Il gossip continua

E mentre spuntano fuori nuovi gossip che vedono Belen Rodriguez (mamma premurosa dei due figli) e Stefano De Martino intenzionati a diventare nuovamente genitori, il ‘triangolo’ dell’estate continua a tenere banco su siti e riviste di gossip. In realtà, a mitigare la gelosia dell’argentina dovrebbe esserci il fatto che Andrea Delogu, dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari è felicemente fidanzata con Luigi Bruno, giovanissimo modello di 17 anni più giovane di lei.

L’articolo Andrea Delogu, nuova dedica a Stefano De Martino: spunta un retroscena su Belen sembra essere il primo su LaNostraTv.