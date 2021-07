andrea-delogu-una-furia-sui-social-“sono-anni-che-…”

Conosciamo tutti Andrea Delogu per essere una nota conduttrice televisiva ed anche radiofonica, la quale ha condotto lo scorso anno una edizione molto importante de La vita in diretta in versione estiva. Di lei se n’è parlato in questi ultimi anni come di una conduttrice di grande successo e che grazie alla sua simpatia ed al suo talento è riuscita a conquistare i milioni di telespettatori. Ebbene, sembra che in queste ultime ore la donna sia stata sotto i riflettori per un suo intervento piuttosto duro su istangram. Ma cosa è accaduto ad Andrea Delogu e perché si è lasciata andare a questo sfogo così molto importante?

Andrea Delogu legge un titolo su di lei e va su tutte le furie

Ebbene, sembra che la conduttrice nelle scorse ore abbia deciso di utilizzare Instagram per fare un attacco piuttosto duro contro le fake news. Non è di certo un mistero il fatto che di tanto in tanto i personaggi del mondo dello spettacolo, siano a loro insaputa protagonisti di alcune fake news che categoricamente vengono smentite. Questa volta sembrerebbe essere toccato alla Delogu, la quale tra l’altro non ha mai omesso nel corso della sua carriera di essere dislessica. Anzi nel corso degli anni ha scritto anche un libro proprio incentrato su questo tema.

Il duro sfogo della conduttrice

Ebbene, la conduttrice sembra che sia andata su tutte le furie in questi ultimi giorni, perché pare fosse stato scritto un articolo su di lei dove il suo problema veniva menzionato come una malattia. “Quando il clickbait diventa questo allora c’è da incazzarsi davvero. Sono anni che si fa informazione sui disturbi specifici dell’apprendimento e nel mio piccolo sono anni che racconto che la Dislessia, una mia CARATTERISTICA, è stata affrontata, capita e accettata senza nessun tipo di tragedia.” Questo nello specifico quanto dichiarato da Andrea Delogu, la quale sembra si sia parecchio infuriata per questo articolo che ha accostato la parola malattia al suo problema.

Dislessia non è una malattia, le parole della conduttrice su Instagram

E’ da tanti anni che la stessa conduttrice si batte per cercare di sensibilizzare più possibile sui disturbi specifici dell’apprendimento. Di conseguenza essendo anche piuttosto attiva in tal senso, aver letto quel titolo avrebbe scatenato questa reazione piuttosto dura. Pare che in quell’articolo venisse citata La dislessia della Delogu e paragonata ad una malattia dalla quale non si può guarire. “Questi titoli non solo fanno un danno enorme e fanno fare dei passi indietro a tutte le associazioni e agli esperti che ci mettono l’anima ogni giorno, ma minano la sicurezza di bambini e adolescenti che sono simili a me, che hanno la mia stessa caratteristica e leggendo questo schifo pensano di farne parte anche loro.” Queste ancora le dichiarazioni di Andrea.