Andrea Di Carlo: lascia Arisa per colpa di un suo ex | Chi è

Andrea Di Carlo, dopo l’intervista di Arisa a ‘Domenica In’, ha deciso di lasciare la promessa sposa a pochi passi dall’altare. Tra i motivi di tale decisione ci sarebbe anche l’ombra dell’ex compagno della cantante. Ma chi è quest’uomo del suo passato? Scopriamolo insieme

La decisione di Andrea Di Carlo dopo l’intervista di Arisa

Arisa e Andrea Di Carlo sono stati una coppia molto riservata ma negli ultimi tempi è venuta a galla la notizia circa il loro matrimonio, il prossimo 2 settembre. Nell’intervista che ha rilasciato la cantante a ‘Domenica In‘, programma condotto da Mara Venier, si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto intime arrivando addirittura alle lacrime, dopo che la regia le ha mostrato un video del suo fidanzato.

A quanto pare però Di Carlo, manager e autore televisivo, non ha digerito affatto il comportamento della cantante e prof di ‘Amici’ non avendolo proprio nominato. Tramite il suo profilo Instagram ha fatto sapere che tra i due è finita e che il matrimonio è stato annullato.

“Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso? Avrei risposto: lei, anzichè delle lenzuola profumate”, aggiungendo “Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea“.

Nozze annullate forse a causa di un ex di Arisa

Di Carlo non si è fermato a quel post social ma è andato avanti dritto per la sua strada, rilasciando un’intervista a ‘Oggi’ ha insinuato anche che la cantante abbia ancora un sentimento per un ex del suo passato.

Ha così confermato sulla rottura: “Tra me e Arisa è finita. Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato. Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma.”.

Ecco che è arrivata la stoccata: “Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato.” ha poi concluso “E’ rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello“.

Ma di quale ex si tratta e perchè Arisa non dovrebbe averlo dimenticato?

Lorenzo Zambelli potrebbe essere l’ex mai dimenticato

Lorenzo Zambelli e Arisa sono stati insieme per diversi anni, quasi 10 anni, e si sono lasciati non molto tempo fa (2020). I due hanno avuto un amore travagliato, lasciandosi e riprendendosi a più riprese.

Anche lui manager dell’intrattenimento non è mai stato amante del gossip e si è sempre tenuto in disparte lasciando la scena alla cantante. In molte occasioni però quest’ultima ha parlato della loro storia d’amore, affermando: “Io ho vissuto un amore eccezionale. E’ stato amaro e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio”.

Che Andrea Di Carlo abbia ragione o no non possiamo confermarlo con certezza, ma sicuramente il sentimento tra la coach di Amici e Zambelli è stato sicuramente molto forte e intenso.

