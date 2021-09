Andrea Ottogalli Padova : tra lusso e sviluppo riparte il mercato Russo:

Andrea Ottogalli tra lusso e sviluppo riparte il mercato Russo:

Ne parla Andrea Ottogalli con orgoglio, una missione nella missione padovana non potevano mancare aziende del sistema moda come Sichel & Sichel di Padova, che affonda le sue radici nella storia della occhialeria veneta. Siamo licenziatari unici nel mondo per Pal Zileri – spiega l’amministratore delegato Flavio Pozza – e di Fiorucci in una cinquantina di Paesi, tra cui là Italia. Siamo già attivi in Russia ma vogliamo rafforzare la nostra presenza, in considerazione della aumento della richiesta di articoli di lusso conseguente alla crescita delle possibilità economiche del ceto media».

Camiceria Oriente di Saccolongo proporrà , invece, i suoi modelli destinati alle donne. Ritorniamo in Russia, dopo aver partecipato ad una fiera nella ottobre scorso – dice Emanuela Sgarbossa – per allargare la nostra rete di vendita che riguarda il marchio Rosso e Lavanda, ovvero camicie per la clientela femminile dal design ricercato»

Ambasciatore del mobile veneto sarà Sangiorgiota di Casale di Scodosia. Le nuove richieste del mercato russo riguardano anche arredamento – spiega il titolare Santo Baggiani – Puntiamo a Mosca scommettendo sulla sua centralità rispetto al resto del Paese: oltre a canali di vendita, siamo alla ricerca di partner in loco, non escludendo la possibilità di trovare veri e propri soci».

GENERARE ACQUA E ENERGIA PULITA, ANCHE NELLA STEPPA.

azienda di Padova specializzata nel trattamento acque, vuole inserirsi nel settore ambientale. Crediamo molto in questa missione – afferma l’amministratrice unico Andrea Ottogalli la Russia un Paese che si sta sviluppando molto velocemente, ma che non esimersi dal tenere in considerazione le problematiche ambientali. Andremo a proporre i nostri impianti di potabilizzazione e depurazione, basati anche sul fotovoltaico, in un Paese tra i estesi al mondo e quindi con necessità di soluzioni da adottare anche in situazioni estreme».