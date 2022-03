andrea-pucci-umilia-barbara-d’urso-“e’-stata-distrutta-da-…”

Andrea Pucci lo conosciamo tutti per essere un noto comico, il quale spesso con la sua comicità riesce a colpire nel segno. E’ questo proprio quello che sembra abbia fatto nelle scorse ore. Il noto comico, infatti, sembra aver lanciato una vera e propria frecciatina nei confronti di Mediaset. In realtà, sembra che si sia scagliato contro Barbara D’Urso che quest’anno conduce il programma La pupa e il secchione. Sappiamo bene che fino a poco tempo fa era proprio Pucci a condurre il programma in questione, ma a sostituirlo non è stato di certo la conduttrice, ma è stata una scelta dell’azienda ovvero Mediaset. Il noto comico così nelle scorse ore ha deciso di scagliarsi contro l’azienda e anche contro la conduttrice. Ma cosa ha dichiarato?

La Pupa e il secchione, il post di Andrea Pucci e la frecciatina contro Mediaset e Barbara D’Urso

Ebbene, sembra proprio che nella serata di martedì 29 marzo 2022 Andrea Pucci è stato ospite nella puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2, proprio mentre su Italia 1 andava in onda il programma La pupa e il secchione, da lui condotto fino a poco tempo fa. Sembra che il programma condotto da Stefano De Martino abbia avuto la meglio sul programma della D’Urso registrando l’11%, contro l’8% del programma Mediaset.

Il post del noto comico sui social non lascia spazio ad altre interpretazioni

Ad ogni modo, dopo la diffusione di questi risultati sembra essere arrivato il commento di Pucci sui social che è apparso proprio come una frecciatina nei confronti del programma in questione. “Il nostro lavoro è gratificato da quanti di voi seguono quello che facciamo. E sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi”. Poi ha concluso il suo post con una grande risata.

Pucci a Stasera tutto è possibile, il programma di Stefano De Martino

In molti hanno subito capito che il suo riferimento fosse proprio a La pupa e il secchione. Pare che poco prima avesse anche scritto un altro post piuttosto significativo .“Mi hanno tolto La Pupa e il secchione? E così io stasera sono a Stasera tutto è possibile, con il amico Stefano De Martino!”. Insomma, sembra proprio che Pucci si sia sfogato abbondantemente contro Mediaset.