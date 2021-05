andrea-scanzi-di-nuovo-nella-bufera,-lui-a-calenda-“bombolo…”,-il-web-gli-si-rivolta-contro

Andrea Scanzi, il noto giornalista uno tra i più potenti del mondo social, sembra che in questi giorni sia stato autore di un post sui social che ha causato diverse critiche. Ma cosa è accaduto?

Andrea Scanzi, il post polemico su Carlo Calenda

Il protagonista di questo post, che ha causato parecchie critiche è stato Carlo Calenda, che per chi non lo sapesse, è uno dei più assidui follower di Andrea Scanzi. Carlo sarebbe apparso in una foto, in costume vicino ad un cigno, e pare che sia stato chiamato da Scanzi con il termine Bombolo. Questo accostamento della foto di Carlo Calenda, chiamato anche da Scanzi con il termine Bombolo, sembra abbia destato parecchie polemiche.

Sul web migliaia di commenti contro Andrea Scanzi, accusato di Body Shaming

In molti hanno parlato di Body shaming e accusato Scanzi che senza pensarci su due volte, ha rispedito al mittente queste accuse. Ma cosa ha scritto il giornalista nel post che ha condiviso su Facebook? “C’è questo tizio, mi pare si chiami Calenda, il Bombolo perdente della politica, che ogni giorno ne inventa una. Calenda è sempre in tivù, ma proprio sempre, e ciò nonostante (o magari proprio per quello) ha sempre gli stessi voti stitici di quel che resta politicamente di Renzi. Ovvero niente“. Questo quanto scritto dal giornalista nel post pubblicato su Facebook. Poi il giornalista sembra abbia voluto ancora continuare la sua polemica e nel post ha scritto tanto altro. “L’incoerenza del Bombolo che si credette cigno è sublime. Riassunto degli ultimi mesi: si fa eleggere nel Pd alle Europee, molla il Pd per farsi un partito, appoggia candidati renziani (tipo Scalfarotto in Puglia) per far perdere le Regionali al Pd (invano), si candida a Roma per far perdere il Pd e ora si incazza perché i 5Stelle (che lui insulta da sempre) ricandidano la loro sindaca, come fa il Pd a Milano con Sala”.

Il giornalista non si intimorisce e ribatte

Nell’esprimere il suo pensiero, il giornalista sembra abbia anche attaccato il candidato sindaco a Roma, che ha definito anche un “blissett con la labirintite sottoporta”. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che dopo aver letto questo post, abbiano voluto accusato Scanzi di body Shaming, proprio per aver accostato Calenda a Bombolo. Il giornalista, però, non soltanto non avrebbe chiesto scusa ma avrebbe ancora ribattuto nei commenti dicendo di essere stato da sempre molto affascinato dalle reazioni degli “ultrà ciechi”. Il giornalista avrebbe anche rincarato la dose, dicendo “Calenda sta alla politica come Bombolo al grande cinema. E’ questo il senso. In più Calenda è pire un Bombolo perdente, quindi doppiamente irrilevante“. Insomma, le reazioni a questo post sono state davvero tante e la maggior parte di queste critiche nei confronti del giornalista.