Andrea Zelletta: cosa ha detto contro Giulia Salemi? La verità sul litigio con Pretelli

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli non sono più amici come un tempo, a confermarlo è l’ex tronista di Uomini e Donne, che rivela di non sentire l’ex coinquilino da più di un mese: il motivo potrebbero essere le dichiarazioni rilasciate contro la fidanzata dell’amico Giulia Salemi. Scopriamo di cosa si tratta…

Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta: amicizia finita?

I fan del Grande Fratello VIP non hanno potuto fare a meno di notare l’amicizia raffreddata tra Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi, e Andrea Zelletta. I due concorrenti, durante la permanenza nel reality, infatti, sono stati grandi sostenitori l’uno dell’altro. E proprio per questo motivo, i telespettatori non si spiegano il motivo del presunto allontanamento.

A confermare il tutto è stato proprio Andrea Zelletta ai microfoni di Casa Chi, raccontando che il loro ultimo incontro ed il loro ultimo scambio di messaggi su WhatsApp risalirebbero ad, addirittura, un mese fa, quando si sono visti negli studi di Verissimo:

Fra me e Pierpaolo? Non è successo nulla, ci siamo semplicemente allontanati, l’ultima volta che l’ho sentito è stato a Verissimo, è passato un mese e non ci siamo più sentiti (…) l’ultimo messaggio è mio, gli ho scritto per poterci incontrare…

Ma Pretelli non avrebbe più risposto e Andrea non ha, giustamente, più insistito.

Pierpaolo Pretelli «Ho visto dei video…»

Pierpaolo Pretelli, durante un’intervista, aveva ammesso di non aver gradito alcune dichiarazioni dell’amico Andrea Zelletta sulla fidanzata Giulia Salemi. Questo sarebbe, quindi, il motivo dell’allontanamento. Ma a quali dichiarazioni di Zelletta fa riferimento Pretelli?

Zelletta cosa ha detto contro Giulia Salemi?

Ma quali sono le dichiarazioni di Andrea Zelletta contro Giulia Salemi che avrebbero spinto Pretelli ad allontanarsi? Partiamo dal principio e torniamo alla finale dei Gf VIP: quando Andrea ha conquistato la finale al GF Vip ottenendo il 3% delle preferenze, su Twitter la Salemi ha messo alcuni like a dei commenti che ironizzavano sulla bassa percentuale ottenuta dal ragazzo.

I tempi dell’allontanamento con l’amico Pierpaolo, in effetti, risalgano perfettamente al commento di risposta rilasciato da Andrea Zelletta, durante un’intervista a SuperGuidaTv. Avvenuto esattamente un mese fa:

Sono convinto che Giulia abbia rosicato. Io sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato

Lo stesso Andrea, ricordando queste affermazioni, ha dichiarato che potrebbero essere il motivo dell’allontanamento dell’amico Pretelli:

Magari potrebbe essere questo il motivo del perché Pierpaolo non mi ha più risposto, è il fidanzato di Giulia e farei lo stesso anch’io per Natalia. Penso sia anche normale…

Voi cosa ne pensate? In attesa di nuove informazioni restate aggiornati anche con la pagina Instagram di DonnaPOP per scoprire in anteprima tutte le news in merito.