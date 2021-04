andrea-zelletta,-duro-sfogo:-“ho-dovuto-chiamare-subito-i-carabinieri”

Andrea Zelletta furioso dopo l’ennesimo tentativo di furto: “Non ce la faccio più”

Andrea Zelletta, compagno di Natalia Paragoni reduce dalla finale della quinta edizione del GF Vip, è stato protagonista di una disavventura che lo ha fatto infuriare non poco, così come raccontato ai fan attraverso il proprio profilo Instagram. Andrea Zelletta, infatti, ha raccontato che mentre era con il suo cagnolino fuori per permettergli di fare i bisogni, si è voltato ed ha notato due uomini nell’auto di Natalia Paragoni. “Ho dovuto chiamare subito i carabinieri, è la terza volta in una settimana, non ce la faccio più” ha raccontato deluso e sconfortato Andrea, speranzoso che episodi di questo tipo non accadano nuovamente.

Andrea Zelletta vittima di tentati furti e rapine: gli altri episodi

L’ultima vicenda raccontata da Andrea Zelletta nelle proprie storie Instagram non è l’unica, infatti anche nei giorni scorsi l’ex concorrente del GF Vip è stato vittima di tentati furti, che l’hanno costretto a correre ai ripari in più occasioni. Il primo episodio, ha poi raccontato Andrea, è accaduto mentre si trovava in auto e tre uomini hanno cercato di rubargli il borsello sul cruscotto, anche se il tentativo non è andato a buon fine perchè Andrea è stato rapido a chiudere lo sportello con la sicura. Un secondo episodio invece si è consumato mentre Andrea Zelletta si trovava, questa volta di sera, di nuovo col suo cagnolino ed un uomo, forse ubriaco, è avanzato verso di lui. Andrea, spaventato, si è rifugiato nel portone del suo palazzo e l’uomo, furioso, ha preso a calci la vetrata quasi rompendola, ma senza creare conseguenze.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori? La coppia non esclude la possibilità

Per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni la distanza dettata dal GF Vip sembra aver rafforzato la coppia, infatti i due, oltre a star cercando una nuova casa, non hanno escluso anche la possibilità di diventare presto genitori. Andrea Zelletta condivide quotidianamente con i suoi fan tanti aspetti della propria vita privata, e spesso si denota sia la felicità che la serenità.

