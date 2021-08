andrea-zelletta-e-natalia-paragoni,-nozze-vicine?-“presto-all’altare”,-il-gossip

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto sposi? Il gossip si fa sempre più insistente

Sono tante le coppie uscite da Uomini e Donne che continuano la loro storia d’amore lontana dalle telecamere: da Clarissa e Federica (che hanno messo su famiglia, come si suol dire) passando per i sempre più innamorati Martina e Giacomo, oltre a Massimiliano e Vanessa, fino a tutte quelle coppie over che si sono conosciute grazie all’intuizione geniale di Maria De Filippi. Tra le tante coppie c’è anche quella composta da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che potrebbero finalmente convolare a nozze. Scrive così il settimanale Nuovo Tv:

“Le voci si fanno insistenti su Andrea e Natalia. Secondo i beninformati andranno presto all’altare”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta in vacanza: “Sembrano in luna di miele”, scrive Nuovo Tv

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta (che hanno visto di persona un episodio spiacevole) sono sempre più innamorati da quando lui ha partecipato al Grande Fratello Vip e ora si stanno godendo le vacanze a Forte dei Marmi dove si scambiano carezze, baci e attenzioni varie. “Sembrano in luna di miele” scrive il settimanale Nuovo Tv. E chissà che le voci insistenti che li vuole finalmente marito e moglie non risultino vere alla fine di questa calda stagione estiva.

Andrea Zelletta pronto a sposare Natalia Paragoni? Le sue ultime parole sul matrimonio

In una recente intervista Andrea Zelletta ha svelato che la relazione con Natalia Paragoni è ben consolidata e che hanno entrambi un obiettivo in comune. Vivono alla giornata senza pensare troppo al futuro. Vorrebbero costruire la loro famiglia. E chissà che alla fine non abbiano deciso di convolare a nozze dopo l’estate.

