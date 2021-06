Andrea Zelletta e Natalia Paragoni svelano: “Il posto più strano dove lo abbiamo fatto è…”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Andrea Zelletta parla della sua vita privata

Da quando si sono scelti a Uomini e Donne, l’ex tronista Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno una perfetta intesa, soprattutto quando si parla di stare a letto. coperta. Dopo le piccanti Stories dell’ex corteggiatrice che ha condiviso su Instagram, proseguono le rivelazioni bollenti per mezzo stampa. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato di recente al settimanale Nuovo.

Le dichiarazioni piccanti di Andrea Zelletta

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. “Facciamo l’amore una volta al giorno. E il posto più strano dove lo abbiamo fatto è stato sotto un albero di ulivo in Puglia. Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove. Il sesso è un mondo complesso”, ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne parlando col giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti.

Proprio in merito alle precedenti confessioni della donna che ama, l’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 ha confessato di non avere alcun imbarazzo. “Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di sesso senza essere giudicati”, ha asserito l’ex gieffino.

Ecco cosa aveva detto Natalia Paragoni

Qualche mese fa, attraverso delle Stories su Instagram Natalia Paragoni ha sollevato un muro di polemiche a causa di alcune dichiarazioni sulla sua vita privata con Andrea Zelletta, ragazzo che ha conosciuto nel Trono classico di Uomini e Donne.

“Se vi devo proprio dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare però ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano così ed è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua, no dai… Mi dispiace per chi vuole sapere i particolari, se Andrea vuole potrà dire qualcosa ma…

Ma niente non sarà né la prima volta né l’ultima. Quando avrò ottant’anni starò ferma. La preoccupazione di queste stories è far sì che mio padre non le veda. Ormai lo avete capito dal libro, c’è un capitolo tutto su di lui. Adesso lo blocco, così non le vede”, ha detto l’ex corteggiatrice.