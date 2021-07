Andrea Zelletta: “Faccio le prove per diventare papà”, il suo racconto

Andrea Zelletta confessa: “Con il mio cane Gigi faccio le prove da papà”

Dopo il successo ottenuto grazie a Uomini e Donne, dove ha incontrato la sua anima gemella, Andrea Zelletta lavora alacremente per far fruttare il successo mediatico che ha avuto grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, dove si è legato fortemente a Pierpaolo Pretelli. Nel mentre, però, Andrea Zelletta fa le prove per diventare papà, come ha confessato lui stesso nella rubrica Vip e Animali pubblicata sul settimanale Nuovo Tv:

“Con il mio cane Gigi faccio le prove da papà. Natalia ha detto che dovevo responsabilizzarmi”.

Andrea Zelletta sul cane Gigi: “Io e Natalia abbiamo cambiato casa per lei”

Deve essere una vita piacevole, quella del cane Gigi di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Non contenta di vivere in mezzo al cemento in una piccola casa al centro di Milano, Gigi è stata accontentata dai suoi padroni: sono andati a vivere a Milano 3, circondati dal verde, dove può correre liberamente e divertirsi, conducendo una vita da cani decisamente superiore alla media. “E’ coccolata e viziata” ha ammesso Andrea Zelletta. Come si sono accorti delle esigenze del loro cane? Quando andavano a trovare i genitori di Natalia in Valtellina, Gigi era contenta e si rilassa, ma ogni volta che tornavano a Milano si intristiva. Nel frattempo Andrea Zelletta si è detto incuriosito dai reality show dopo la sua esperienza nella casa del GF Vip.

Natalia Paragoni, piccoli problemi di salute: “Ginecologo? Ormai fa parte della mia vita”

Natalia Paragoni sta trascorrendo i mesi estivi insieme al suo compagno Andrea Zelletta, in attesa della lieta novella. Nel frattempo, però, lei deve fare i conti con dei piccoli problemi di salute, come la cistite (ne è soggetta di frequente): “Ormai il ginecologo fa parte della mia vita”, ha confessato sui social.