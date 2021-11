andrea-zelletta,-la-fidanzata-natalia-confessa:-“vorrei-mettere-su-famiglia-ma…”

Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni si sfoga: “Vorrei mettere su famiglia ma ci sono delle priorità”

Natalia Paragoni una nota influencer conosciuta dal pubblico soprattutto per essere la fidanzata di Andrea Zelletta, si è sfogata con i suoi fan facendo sapere di non star attraversando un periodo semplice. L’ex corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi quando le hanno domandato se ha volontà di mettere su famiglia in questo contesto storico, ha ammesso:

“Diciamo ragazze che è uno dei motivi della mia crisi, perchè io vorrei tanto ma ci sono delle priorità e quindi devo attenermi”.

Natalia Paragoni: “Un figlio con Andrea Zelletta? Prima o poi arriverà anche per me”

Nelle scorse ore Natalia Paragoni una influencer diventata famosa dopo la partecipazione a Uomini e Donne, si è lasciata andare a diversi sfoghi sui social. Per iniziare la fidanzata di Andrea Zelletta ha fatto sapere a coloro che la seguono di essere un po’ raffreddata. In seguito l’ex corteggiatrice della seguitissima trasmissione di Canale 5 ha annunciato: “Prossimamente ci sarà questo progetto che ormai ve ne parlo da mesi ma non arriva mai un dunque. Io sono un po’ tesa e agitata in questo periodo, infatti non faccio neanche tante stories. Ragazze mi dispiace ma capirete più avanti il momento che sto attraversando”. A questo punto Natalia dopo aver aggiunto questa didascalia in un suo video: “Piango ogni due tre…mi sento triste”, ha inserito un box di domande tra le storie del suo profilo Instagram per dare qualche consiglio e spiegare la ragione della sua crisi. Per iniziare a una sua fan che ha voluto sapere se è in dolce attesa ha risposto: “Manca solo quello! Altro che crisi che ho già diventano il doppio. Anche no! Aspettiamo! Non è il momento”.

In seguito Natalia dopo aver ammesso di non essere di buon umore per il fatto di non poter ancora mettere su famiglia con Andrea Zelletta, ha scritto questa frase accompagnandola da una emoticon triste: “Penso che ogni cosa abbia il suo tempo. Prima o poi arriverà anche per me”.

Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni fa un’ammissione: “Sono una ragazza un po’ pessimista”

Natalia Paragoni che nei giorni scorsi ha destato preoccupazione ai suoi follower ha fatto sapere in che modo gestisce l’ansia:

“Io soffro molto di ansia perchè sono una ragazza un po’ pessimista. Con cartoni e serie tv è come se entrassi in un altro mondo scacciando via così le mie ansie e pensieri. Però ognuno ha il suo metodo”.

La fidanzata di Andrea Zelletta inoltre ha rivelato di non aver ancora risolto il suo problema con la cistite: “Quando sono sotto stress e ci sono questi tipi di momenti ritorna, proprio per darmi sollievo e piacere”.

