andrea-zelletta,-la-fidanzata-natalia:-“ho-trovato-la-mia-pace”,-la-confessione

Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni ammette: “Ho trovato la mia pace interiore”

Natalia Paragoni una giovane influencer di successo conosciuta dal pubblico soprattutto per essere la fidanzata di Andrea Zelletta, nelle scorse ore si è lasciata andare a un’ammissione.

L’ex corteggiatrice del talk show Uomini e Donne tramite dei post condivisi tra le storie di Instagram ha confessato:

“E’ proprio oggi l’ultimo giorno di vacanza ho trovato la mia pace interiore. Sempre così vero?”.



Natalia Paragoni in auto con Andrea Zelletta confessa: “Questi giorni sono stati di grande aiuto”

L’influencer Natalia Paragoni sempre molto attiva sui social, negli ultimi post pubblicati su Instagram si è confidata con i propri fan ancora una volta. La fidanzata di Andrea Zelletta che qualche settimana fa si è sfogata poichè continua a fare i conti con la cistite, in un video in cui si trova in automobile con il proprio amato e in procinto di tornare a casa dopo i giorni passati a Sanremo, ha inserito la testuale didascalia:

“Questi giorni a Sanremo sono stati di grande aiuto per la mia pace interiore. Ho conosciuto persone splendide che porterò sempre nel cuore. Ci vediamo presto Sanremo”.

Andrea Zelletta dopo la vacanza con Natalia Paragoni: “Ti metti in macchina e trovi il traffico”

Anche Andrea Zelletta durante il tragitto del rientro dalla vacanza estiva trascorsa con la sua amata Natalia Paragoni, si è fatto sentire non nascondendo però ai propri seguaci di aver perso la pazienza a causa del traffico stradale. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip infatti si è sfogato scrivendo queste parole: “Tutto bello fin quando ti metti in macchina e trovi un traffico del….”.

Anche il giorno seguente cioè oggi martedì 13 luglio 2021, l’ex gieffino non ha avuto un bel risveglio, poichè dopo essere salito in auto ha aggiunto: “Tettuccio pieno di bozzi. Grazie grandine”.

