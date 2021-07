andrea-zelletta,-la-fidanzata-natalia-paragoni-preoccupata:-“mi-mette-ansia”

Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni si sfoga: “Una cosa che mi mette ansia”

Natalia Paragoni conosciuta per essere una ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la fidanzata di Andrea Zelletta, oggi mercoledì 21 luglio 2021 seppur in maniera ironica ha confidato un suo turbamento ai propri fan.

Tramite dei video condivisi tra le storie di Instagram, la giovane influencer dopo aver ammesso di essersi resa conto di stare invecchiando ha aggiunto: “E’ una cosa che mi mette un ansia”.



Natalia Paragoni dopo essere stata svegliata da Andrea Zelletta confessa: “Sto invecchiando”

Un ora fa Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta ha dato il suo consueto buongiorno a coloro che la seguono su Instagram, pronunciando queste parole: “Eccomi qua. Sveglia dalle sette e mezza del mattino perchè Andreuccio mi ha svegliato, siccome è dovuto partire. Comunque tutto apposto, mi sono alzata, mi sono truccata”.

A questo punto la giovane influencer dopo essersi scusata per essere stata poco attiva ieri sera, si è lasciata andare a uno sfogo:

“Volevo esporvi questa mia preoccupazione che è una cosa normalissima che vi farà ridere di sicuro. Sto invecchiando“.

Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni svela una sua preoccupazione: “Ho visto tanti cambiamenti”

Natalia Paragoni dopo aver ribadito di sentire di star invecchiando negli ultimi mesi, ha aggiunto:

“Da quando ho fatto diciotto anni vedo che il tempo passa più veloce, ma soprattutto ho visto tanti cambiamenti. Da quando ho fatto ventitrè anni vedo il tempo che scorre più velocemente, il mio fisico cambia, il mio carattere, i miei pensieri. Non so se sono l’unica, ma non penso”.

La fidanzata di Andrea Zelletta che di recente si è sfogato dicendo che abbiamo il diritto di lavorare, a questo punto ha ironizzato inserendo queste frasi nei suoi video: “Ditemi voi se sono pazza? Sono in crisi. Mia mamma: tu ti lamenti e io che devo dire”.

L’articolo Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni preoccupata: “Mi mette ansia” sembra essere il primo su LaNostraTv.