andrea-zelletta,-la-rivelazione-di-natalia-paragoni:-“ecco-cosa-non-sa-fare”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni una delle coppie nate nel noto talk show Uomini e Donne è sempre seguita sui social. Soprattutto l’ex tronista è al centro del gossip dopo la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e l’uscita di una hit realizzata con la cantante Shady Cherkaoui. Finalmente è possibile farsi qualche vacanza, e Natalia si è espressa sulla questione tramite dei video pubblicati tra le stories di Instagram.

“In questi giorni vorremmo cercare di organizzare le vacanze. Non so voi, ma sinceramente non so proprio dove andare. Non ho proprio idea. Volevo andare o Formentera in cui non sono mai stata. Sennò Sardegna. A parte che abbiamo ancora lavoro da sbrigare qui a Milano”.