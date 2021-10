andrea-zelletta-perde-la-pazienza:-“non-rompete!”,-c’entra-il-suo-lavoro

Andrea Zelletta perde la pazienza sui social: “Non rompete i cogl***i!”

Andrea Zelletta uno degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e noto al pubblico soprattutto per essere stato tronista a Uomini e Donne, nelle scorse ore si è mostrato abbastanza arrabbiato sui social per il fatto di non poter esercitare il suo mestiere da deejay come vorrebbe.

Per via delle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid, continuano infatti a esserci delle restrizioni che a detta del fidanzato di Natalia Paragoni non sono del tutto coerenti.

Oggi Andrea ha perso la pazienza ancora una volta, pronunciando le testuali parole in uno dei suoi video condivisi tra le storie di Instagram: “Non rompete i cogl***i!”.



Andrea Zelletta non ci sta: “Siamo gli unici che non abbiamo potuto fare serate”

Oggi martedì 5 ottobre 2021, Andrea Zelletta dopo aver dato il suo consueto buongiorno ai propri fan non ha nascosto di non accettare una situazione affermando: “Mi sono svegliato un po’ polemico perchè sto sentendo ancora di questo 50 per cento e 75 per cento di capienza, quando poi veramente vogliamo prenderci per il cul* e far finta che le discoteche sono state chiuse sino adesso”.

Il fidanzato di Natalia Paragoni ha continuato a mostrarsi abbastanza contrariato sottolineando: “Vabbè prendiamoci per il cul* tanto siamo in Italia!”.

A questo punto Andrea essendo un deejay, ha difeso coloro che esercitano la sua stessa professione:

“Gli unici che se la sono presi nel cul* siamo stati noi, mediaticamente esposti. Non abbiamo potuto fare serate, esibirci in console, perchè ovviamente la nostra presenza comporta comunque a una pubblicità che fino a oggi non si è potuta fare”.

Andrea Zelletta lancia un appello: “Riaprite le discoteche in maniera legale”

Per concludere Andrea Zelletta dopo aver detto basta, ha lanciato il seguente appello senza ombra di dubbio indirizzato al governo: “Mettete la capienza che volete ma riaprite le discoteche in maniera legale“.

Inoltre il fidanzato di Natalia Paragoni che di recente ha detto che è stato un periodo non facile per lui, ha ribadito: “Perchè a essere presi per il cul* dopo un po’ ci si annoia!”.

