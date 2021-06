andrea-zelletta,-retroscena-sulla-fidanzata-natalia:-“dal-nulla-piange”

Andrea Zelletta, confessione sulla fidanzata Natalia Paragoni: “Scoppia a piangere dal nulla”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni formano senza ombra di dubbio una delle coppie più amate di Uomini e Donne. L’ex tronista reduce dall’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip 5 nei mesi scorsi, oggi ha svelato un retroscena sulla sua fidanzata. Anche Natalia che di recente ha fatto un annuncio, fa i conti con il malessere dell’umore prima dell’arrivo del ciclo.

Andrea non ha nascosto il proprio stupore per il fatto che la sua amata sia parecchio sensibile a volte, affermando: “Scoppia a piangere dal nulla”.



Natalia Paragoni, il fidanzato Andrea Zelletta su di lei svela: “Una parte che non conoscete”

Parecchie donne non riescono a trattenere le lacrime prima dell’arrivo del ciclo: anche Natalia Paragoni ha ammesso di avere delle oscillazioni di umore ma soprattutto di lasciarsi andare a un pianto liberatorio. La nota influencer ha rotto il silenzio sulla questione, in un video che le ha fatto il suo fidanzato Andrea Zelletta. Quest’ultimo nel filmato in questione che ha condiviso tra le stories del suo profilo Instagram, per iniziare ha detto: “Questa è una parte di Natalia che non conoscete”.

Dopo che l’ex concorrente del GF Vip 5 ha fatto notare ai propri fan che lei piange senza motivo, Natalia ha sottolineato: “In versioni ormoni, ciclo. Penso una cosa e mi viene da piangere”.

Andrea Zelletta, Natalia Paragoni si sfoga: “Le difficoltà che ho avuto non sono state poche”

Sempre nelle scorse ore, Natalia Paragoni molto attiva sui social si è lasciata andare a delle confessioni private in dei video pubblicati sul suo profilo Instragram. La fidanzata di Andrea Zelletta dopo aver salutato i suoi fan sui social ha detto:

“Volevo parlare di un argomento importante. Mi conoscete, sapete benissimo la mia storia. Avete letto il mio libro. Le difficoltà che ho avuto in questi anni non sono state poche, tra bullismo, aborto e altre difficoltà”.

Dopo essersi sfogata rivelando anche di essere molto diffidente con le persone e di voler intraprendere un percorso terapeutico, Natalia ha consigliato a coloro che la seguono una piattaforma online scoperta di recente in cui è possibile rivolgersi a dei psicologi.