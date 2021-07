Andrea Zelletta “soffrirei alla follia” | Il futuro di Natalia lo terrorizza

Andrea Zelletta Natalia Paragoni – Solonotizie24

Andrea Zelletta ha da poco concluso il suo percorso nel reality show del Grande Fratello Vip riscuotendo un grandissimo successo per poi tornare al fianco della compagna Natalia Paragoni che, rullo di tamburi… sarebbe già nella rosa dei nomi per la prossima edizione del reality show?

La passata edizione del Grande Fratello Vip ha permesso al pubblico da casa di poter imparare a conoscere meglio personaggi già noti al web come Tommaso Zorzi, influencer di spicco e anche scrittore, e Andrea Zelletta nonché modello ex tronista del programma di Uomini e Donne dove ha conosciuto la compagna Natalia Paragoni.

Il modello ed influencer ha incantato il web per il modo in cui ha sempre parlato della propria compagna affermando di essere pronto anche a diventare padre al suo fianco ma… la proposta che la Paragoni potrebbe aver ricevuto di recente ha messo in discussione il loro rapporto? Ecco di cosa si tratta.

“Il mio presene e il mio futuro”

I mesi vissuti distanti a casa del Grande Fratello Vip non hanno assolutamente scalfito l’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta che dopo il reality show è diventato molto più forte di prima.

La conferma di quanto detto, non a caso, è arrivata anche dalle nuove dichiarazioni che Andrea Zelletta ha rilasciato durante un’intervista al Uomini e Donne Magazine: “È il mio presente, ma anche il mio futuro. Insieme siamo folli, ci supportiamo in ogni singola occasione e siamo sinceri l’uno con l’altra. Tra me e Natalia non ci sono segreti e la passione non si è mai spenta”.

Natalia Paragoni, la proposta di lavoro manda su tutte le furie Zelletta?

Alfonso Signorini attualmente si trova alle prese con l’allestimento della nuova edizione del Grande Fratello Vip che dovrebbe prendere il via già dal prossimo settembre, il cui cast dovrebbe essere arricchito da nomi super ma che al momento sono top secret.

Nella rosa dei nomi, secondo alcuni rumors, potrebbe esserci anche quello di Natalia Paragoni nonché fidanzata dell’ex gieffino Andrea Zelletta. Non a caso, nel momento in cui viene chiesto all’ex tronista come reagirebbe nel vedere la compagna nella casa più spiata di Italia, al Uomini e Donne magazine, ha così risposto: “Non so come reagirei, perché stare all’esterno è diverso dal vivere un reality da protagonista. Non le vieterei mai nulla, ma so che soffrirei alla follia per la sua mancanza”.