andrea-zelletta-su-natalia-paragoni:-“dice-che-potrei-essere-un-buon-padre”

Andrea Zelletta, rivelazione su Natalia Paragoni: “Mi dice che potrei essere un buon padre”

Dopo l’uscita del suo nuovo singolo, Andrea Zelletta ha concesso un’intervista ai microfoni di Discoradio.it. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha parlato anche della sua fidanzata Natalia Paragoni conosciuta a Uomini e Donne, facendo una confessione: “Mi dice che potrei essere un buon padre”.



Natalia Paragoni, Andrea Zelletta confessa: “Per lei sono un ragazzo con grandi progetti”

Andrea Zelletta si è raccontato in un’intervista rilasciata a Discoradio.it. L’ex gieffino per iniziare alla domanda se secondo lui se è meglio la radio o la televisione ha risposto: “Ad oggi ti dico meglio la radio perchè mi sono divertito tanto”.

A questo punto il fidanzato di Natalia Paragoni ha parlato dell’esperienza vissuta al GF Vip 5, ammettendo: “Sicuramente la mia pazienza da che non ne avevo sono diventato la persona più paziente del mondo. E poi ho capito che non si vive di necessità ma di priorità. Le mie necessità erano avere gli affetti vicino, il calore dei propri familiari”.

A questo punto Andrea non poteva non rompere il silenzio sulla sua storia d’amore con Natalia Paragoni, quando il giornalista che l’ha intervistato gli ha domandato cosa pensa di lui la sua fidanzata:

“Dice che sono un ragazzo con molta voglia di arrivare e con grandi progetti”.

Andrea Zelletta fa un’ammissione: “Spero di essere una novità inaspettata”

Andrea Zelletta dopo aver sottolineato di fare musica prima di partecipare al GF Vip 5 ha detto: “Il 14 settembre ho salutato tutti, in teoria il GF Vip dura due mesi. Sono stato lontano dalla produzione sei mesi”.

L’ex gieffino che di recente ha svelato un retroscena sulla sua fidanzata, si è espresso anche sul suo singolo “Lovin at the speed of light” realizzato con la cantante Shady Cherkaoui: “L’idea è nata un po’ insieme. Il fatto di ricordare questo amore adolescenziale. Amare con spensieratezza”.

A sorpresa c’è stata anche l’ospitata dell’ex allieva di Amici, che riferendosi alla sua collaborazione con Andrea ha affermato: “E’ stato molto bello. All’inizio ci siamo incontrati senza un idea precisa di cosa fare. La pandemia ci ha portato via tutte le feste. Un po’ di nostalgia…anche noi siamo stati adolescenti”.

