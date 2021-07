Andrea Zelletta, svolta clamorosa nella sua vita. Non lo farà più: la decisione

Andrea Zelletta ha preso la decisione della vita: volta pagina e si lascia alle spalle il passato, ora si pensa solo al futuro e alla musica.

E’ stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è aggiudicato la finale e ne è uscito a testa alta e con un seguito molto ampio. Ha conquistato i suoi compagni con la sua bontà, simpatia e gentilezza. Quella non è mai mancata neanche nei momenti più difficili che l’hanno messo alla prova.

Ha saputo resistere alle voci fuori e dentro alla casa, alla mancanza della sua famiglia e della fidanzata Natalia. Stiamo parlando di Andrea Zelletta.

Lo abbiamo conosciuto per aver partecipato a Uomini e donne dove ha incontrato la donna della sua vita, poi ha iniziato la carriera da modello, poi il Grande Fratello e adesso?

Adesso lascia tutto e pensa solo alla musica. Così ha dichiarato in una delle ultime interviste per il settimanale di Uomini e donne.

La moda ad oggi posso definire come il mio passato. L’esperienza al GF Vip è stata folle: non avere contatti con il mondo esente per sei mesi è stato difficile, ma penso di esserne uscito più maturo e consapevole di ciò che sono. L’isolamento prolungato mi ha dato modo di riflettere a lungo e posso ritenermi soddisfatto di come ho portato avanti quest’avventura. Per tutto quello che ho vissuto devo ringraziare Maria De Filippi, perché è stata la prima a credere in me […] Ho imparato a conoscere le mie potenzialità e sto provando a mostrarle con il mio lavoro. Credo tanto nella musica e mi sto concentrando su questo. Mi ha sempre appassionato, ma non avevo mai avuto occasione di mettermi in gioco ed esprimere la mia arte e creatività […] Adesso voglio solo far ballare la gente.