Andrea Zenga beccato con un’altra donna e Rosalinda dice “ Non credo che chi è fidanzato …”

Andrea Zenga oltre ad essere il figlio del noto portiere Walter è anche un personaggio televisivo piuttosto in voga negli ultimi anni. Lo abbiamo conosciuto per la prima volta alcuni anni fa, quando ha preso parte al programma Temptation Island con la sua ex fidanzata. Da quel momento ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, anche come modello e l’abbiamo visto negli ultimi mesi protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello vip.

Andrea Zenga innamorato di Rosalinda Cannavò

Proprio all’interno della casa Andrea ha trovato l’amore e infatti si è innamorato di Rosalinda Cannavò in arte conosciuta come Adua del Vesco. Lei pare che fosse fidanzata, ma avrebbe sostanzialmente lasciato Gaetano il suo storico fidanzato in diretta TV ed iniziato una storia d’amore con Andrea. L’attrice siciliana ed il figlio di Walter sono andati a convivere praticamente da subito ed hanno documentato il loro amore anche attraverso i social network dove sono stati parecchio attivi in questi mesi e anche in questi giorni.

Andrea pizzicato con una donna di nome Angelica, tradimento?

Attenzione però, perché proprio in queste ore si sta diffondendo una notizia secondo la quale Andrea Zenga avrebbe tradito la sua fidanzata. A lanciare lo scoop è stata l’influencer Deianira Marzano la quale ha pubblicato delle immagini che ritraggono Andrea al fianco di un’altra donna di nome Angelica. Ma cosa c’è di vero in questo scoop? Qualcuno sembra aver diffuso la notizia che Andrea avesse tradito la sua fidanzata. Inevitabilmente sul profilo Social di Rosalinda Cannavò sono iniziati ad arrivare tutta una serie di critiche ed anche di commenti ai quali ovviamente Adua del Vesco non ha potuto far altro che rispondere. Non ci sarebbe Infatti nessun tradimento, ma Andrea avrebbe visto questa ragazza, soltanto per motivi di lavoro e ovviamente Rosalinda pare ne fosse a conoscenza.

Le parole di Rosalinda

“Nessuno vuole creare gossip con nessuno. Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro fidanzata. Siamo nel 2021, basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Rosalinda al suo profilo Instagram rispondendo ad un utente che pare l’avesse criticata. L’attrice siciliana sembra essere quindi molto fiduciosa e soprattutto sa bene che il fidanzato la ama e che non farebbe mai qualcosa di male. In queste ore proprio Andrea è volato in Sardegna per motivi lavorativi e sembra che non abbia voluto dire nulla al riguardo.