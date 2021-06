Andrea Zenga confessa: “Ci soffro, sarà un po’ traumatico”

Andrea Zenga sta trascorrendo una giornata con la propria fidanzata Rosalinda Cannavò in un posto in cui non era mai stato prima.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno trascorrendo oggi una giornata a Gardaland. Prima di recarsi al celebre parco divertimenti, il ragazzo ha pubblicato delle stories tramite il proprio profilo Instagram.

All’interno di esse il giovane ha fatto una confessione. Essendo consapevole che la sua fidanzata gli avrebbe fatto provare attrazioni che lo avrebbero messo, in un certo senso, in difficoltà, Andrea ha svelato agli utenti che lo seguono sul social network che lui soffre di vertigini.

Il ragazzo ha dichiarato.

E’ la prima volta che ci vado. Io dico subito che soffro di vertigini, quindi penso sarà un po’ traumatico, ma facciamo una giornatina lì.

Poi Andrea e Rosalinda sono arrivati a Gardaland. Così sono arrivate anche nuove stories da parte del figlio dell’ex portiere Walter Zenga. All’interno di questi contenuti il ragazzo ha detto che la sua fidanzata vuole immediatamente fargli provare le attrazioni più adrenaliniche presenti nel parco divertimenti. A tal proposito il giovane ha affermato.

Vogliono farmi fare queste giostre paurose. Io speravo in un avvio un po’ più soft. Vedremo cosa succederà. Speriamo bene.

Andrea Zenga con Rosalinda Cannavò su Oblivion a Gardaland

Il giovane non ha quindi fatto mistero.

Ho una paura che non potete immaginare.

Poi Andrea, sempre all’interno delle storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto in cui è presente accanto a Rosalinda sull’attrazione chiamata Oblivion.

Si tratta di un’immagine in cui si può scorgere la tensione sul viso del ragazzo. Lo stesso invece non sembra che si possa dire vedendo l’espressione della fidanzata (che pare essere sorridente), tanto che il giovane ha scritto sulla didascalia dello scatto.