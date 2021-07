Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, serata deludente: è successo al cinema

Andrea Zenga su un film visto con Rosalinda Cannavò: “Non ci ha entusiasmato”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò formano una delle coppie più chiacchierate del gossip, dopo essersi conosciuti e innamorati durante la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il personal trainer oggi giovedì 22 luglio 2021 ha dato il suo buongiorno ai propri fan, tramite dei video condivisi tra le storie di Instagram.

L’ex gieffino ha scelto di essere sincero sui social, ammettendo che lui e la sua amata non sono rimasti per niente soddisfatti dopo aver visto un film al cinema, visto che le sue parole sono state le testuali: “Ne a me ne a Rosy ha entusiasmato sinceramente”.



Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga vanno al cinema. Lui: “Nessun colpo di scena particolare”

Il 21 luglio 2021 al cinema è uscito il film “Old” di genere thriller, e Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno colto l’occasione per andare a vederlo, e a farlo sapere ieri è stato l’ex gieffino: “E’ uscito un film che ci interessa tanto sullo stile horror thriller che ci piace tanto. Quindi andiamo a vederlo e siamo molto curiosi. Poi vi faccio sapere con una recensione senza spoilerare nulla ovviamente”.

Il giorno seguente Andrea ha salutato come di consueto coloro che lo seguono su Instagram, affermando: “Mamma mia che caldo ragazzi. Io sto andando in palestra con tanto cuore perchè fa un caldo pazzesco”.

A questo punto l’ex concorrente del GF Vip 5 ha rotto il silenzio sul film visto al cinema con la sua amata:

“Non lo so uno di quei film in cui all’inizio dici per me la fine potrebbe essere così e ci prendi, quindi nessun colpo di scena particolare“.

Andrea Zenga ribadisce: “A me e a Rosalinda Cannavò non ci ha fatto impazzire”

Andrea Zenga ha continuato a manifestare la sua delusione per il fatto che lui e Rosalinda Cannavò non sono rimasti colpiti dal nuovo film “Old” come pensavano, ribadendo: “Non ci ha fatto impazzire”.

Nonostante ciò però l’ex gieffino che di recente ha fatto i conti con un imprevisto durante la vacanza in Sicilia, ha aggiunto: “Per gli amanti del genere però potete andare a vederlo”.

