Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, vacanze separate: cosa c’è dietro la decisione

Rosalinda Cannavò in vacanza a Napoli: “Tre giorni senza privacy”

Ha finalmente svelato sui social la meta della sua vacanza Rosalinda Cannavò. L’attrice in questi giorni ha annunciato di essere pronta per un viaggio, ma non ha voluto rivelare dove avrebbe trascorso il suo relax di luglio. In queste ore però Rosalinda Cannavò ha rivelato di essere partita per Napoli dove passerà alcune giornate di vacanza, ma da sola. Con lei infatti non ci sarà Andrea Zenga che ha deciso di restare a Osimo in questi giorni per stare un po’ con la famiglia e gli amici. “Tre giorni senza privacy”. Ha commentato così, su Instagram Stories, il suo viaggio a Napoli l’attrice. Insomma, vacanze separate per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che continuano però a fare coppia fissa. I sostenitori della coppia possono infatti tirare un sospiro di sollievo perchè tra i due ex gieffini non c’è nessuna ombra di crisi, ma una breve pausa dovuta forse a motivi professionali.



Rosalinda Cannavò: perchè è andata in vacanza a Napoli senza Andrea Zenga

Mentre Rosalinda Cannavò, che ieri non ha nascosto di essere stanca per i preparativi del viaggio, è a Napoli, il fidanzato Andrea Zenga è rimasto a Osimo. Molto probabilmente quello di Rosalinda Cannavò potrebbe essere un viaggio di lavoro, per sponsorizzare l’hotel in cui soggiorna e alcuni brand. Su Instagram infatti l’attrice ha mostrato la location in cui si trova, taggando il resort e negozi.

Andrea Zenga si consola senza Rosalinda Cannavò: “Mi godo questi due giorni a Osimo”

In attesa del ritorno a Milano di Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga a deciso di fermarsi ad Osimo dalla famiglia. “Mi godo questi due giorni” ha raccontato l’ex gieffino che tornerà a Milano tra mercoledì e giovedì. Il ritorno di Zenga a casa coinciderà con il rientro anche di Rosalinda Cannavò da Napoli.