Andrea Zenga Fa Una Confessione Privata: “Vorrei Essere Meno Insicuro”

Scritto da Joel Giuliano, il Maggio 18, 2021 , in Gossip

Andrea Zenga parla della sua insicurezze: “Vorrei essere più sicuro me stesso” Andrea Zenga prima di partecipare quest’anno al Grande Fratello Vip 5, ha partecipato a Temptation Island e in entrambe le esperienze televisive, il figlio del noto ex portiere Walter Zenga, ha mostrato di essere un ragazzo molto timido e chiuso. Rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, Andrea Zenga ha parlato di alcuni suoi difetti, in particolare uno, l’insicurezza, lato caratteriale che probabilmente influisce sulla sua timidezza, e in merito ha dichiarato: “Ho tanti difetti ma quello su cui vorrei lavorare di più è l’insicurezza. Vorrei essere meno insicuro e acquisire un po’ più di sicurezza in me stesso”.

Andrea Zenga confessa: “Vorrei essere più felice del mio ambito lavorativo” Sempre rispondendo ad alcune domande dei fan più curiosi su Instagram, Andrea Zenga ha raccontato di star passando un periodo molto sereno e felice, soprattutto in ambito familiare e sentimentale con Rosalinda Cannavó, che di recente ha spiegato di sentirsi una quindicenne proprio in ambito amoroso. Andrea Zenga ha poi proseguito il discorso spiegando di ambire ad essere sempre più felice anche in ambito professionale: “Vorrei essere più felice del mio ambito lavorativo, perché non basta mai, dunque speriamo!”.

Andrea Zenga verso la conduzione di un programma sportivo? “È il mio sogno” Andrea Zenga, che ad oggi é un agente immobiliare, non ha mai nascosto il sogno di un posto lavorativo in Tv, in particolare in un programma sportivo e di calcio. Da sempre appassionato del mondo del calcio, Andrea Zenga sin da piccolo ha voluto coltivare questo amore che l’ha portato anche a giocare in campo, salvo poi ritirarsi in un secondo momento. A più riprese, Andrea Zenga in merito ad un lavoro in un programma calcistico ha svelato: “È il mio sogno” e ad oggi, il figlio di Walter Zenga ambisce proprio a questo.