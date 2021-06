Andrea Zenga fa una dedica a Rosalinda Cannavò: “Coraggio e dignità”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, lui le fa una dedica dopo l’intervista con Gabriele Parpiglia: “Coraggio e dignità”

La storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga procede a gonfie vele. I due sono innamoratissimi e stanno sempre insieme a Milano, dividendosi tra la casa di Rosalinda Cannavò e quella di lui. Le ultime ore per Rosalinda non sono state semplici. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è messa a nudo in un’intervista con Gabriele Parpiglia su Live – Now. Qui la fidanzata di Andrea Zenga ha raccontato tutta la situazione dell’Aresgate, il periodo dell’anoressia e anche l’aver pensato di farla finita. Al suo fianco, dietro le quinte, c’era Andrea Zenga pronto a supportarla. Attraverso una stories su Instagram Andrea ha fatto una dedica alla fidanzata scrivendo:

“Nessuno può capire quello che hai provato. Ma tutti possono vedere con che coraggio e dignità lo stai affrontando”.

Andrea Zenga e il supporto per Rosalinda Cannavò: “Siamo tutti con te mio amore”

Per Rosalinda Cannavò la vicinanza di Andrea Zenga si è rivelata fondamentale. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è riuscita a ritrovare il sorriso grazie ad Andrea. Quest’ultimo, se in un primo momento aveva detto di non badare a chi fosse Adua, ha poi fatto i conti con il passato della ragazza. Una volta finito il GF Vip, infatti, Rosalinda è stata bersagliata da più parti sull’argomento. Adesso che Rosalinda Cannavò ha parlato in un’intervista con Gabriele Parpiglia, rivelando anche di aver pensato al suicidio, Andrea le è stato accanto.

“Siamo tutti conte mio amore”

scrive Zenga in una stories su Instagram.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: come procede la loro storia d’amore

L’inizio della relazione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è avvenuta durante il Grande Fratello Vip. Nessuno, però, credeva alla veridicità dei loro sentimenti. La coppia è stata criticata da più parti e in molti erano sicuri che il loro fosse un rapporto basato solo sul business. Invece Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno dimostrato di amarsi davvero. Adesso si godono la loro storia e si supportano nei grandi momenti di difficoltà. Proprio come ha fatto Andrea Zenga ogni volta che Rosalinda Cannavò è stata criticata o ha dovuto ripercorrere il suo passato, come accaduto proprio ieri.